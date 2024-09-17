Врач-эпидемиолог Лищук рассказал об опасности холеры и о мерах ее профилактики

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Врач-эпидемиолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Николай Лищук сообщает, что наибольшее количество случаев острых кишечных инфекций наблюдается в летне – осенний период.
«Заболевание проявляется по-разному. Среди основных симптомов холеры, которые проявляются в первую очередь — частый водянистый стул мутно-белого цвета, с плавающими хлопьями и рвота. В результате массивной потери жидкости происходит сгущение крови и обезвоживание организма. Состояние больного быстро и резко ухудшается, появляются мышечные судороги, происходит потеря веса, снижается объем выделяемой мочи. Кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется обратно. Появляется одышка, резкая слабость, осиплость голоса, учащенное сердцебиение и снижением артериального давления. При этом боли в животе часто отсутствуют, а температура тела не повышается. При наличии двух и более признаков болезни требуется обращение в лечебное учреждение. При отсутствии лечения современными средствами половина больных погибает в течение первых суток», — сообщил доктор. Тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, а также после посещения туалета; Овощи и фрукты следует мыть под чистой водой; Молоко желательно употреблять только после кипячения или выбирать пастеризованные продукты; Защищайте пищу от мух; Избегайте покупки продуктов у незнакомых лиц; Купайтесь только в разрешенных местах;
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