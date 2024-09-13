Врач Светлаков заявил о ключевой роли освещения для здоровья глаз при чтении

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Офтальмохирург Кирилл Светлаков заявил, что зрение может испортиться при чтении тогда, когда человек читает при плохом освещении.
«Хорошее освещение действительно играет важную роль в предотвращении зрительного напряжения. Недостаточное освещение заставляет глаза работать усерднее, что может привести к временным симптомам усталости, таким как головная боль и сухость глаз. Однако чтение при хорошем, равномерном освещении снижает риск проблем и минимизирует дискомфорт», — пояснил в беседе с NEWS.ru Светлаков.
Также в этом деле важную роль играют осанка и расстояние от глаз до книги.
Ранее офтальмолог Зарина Курачинова заявляла, что о глаукоме могут говорить такие симптомы, как тошнота, мигрень и усталость.
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