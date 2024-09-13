Биолог Лялина сделала необычное предостережение для гипертоников

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина не рекомендовала есть арбуз с хлебом, особенно гипертоникам.
Она пояснила, что такое сочетание продуктов вызывает вздутие живота и газообразование, что для некоторых людей особенно тяжело.
Кроме того, Лялина добавила, что из-за высокого гликемического индекса арбуз сам по себе может быть опасен для людей с диабетом и атеросклерозом.
Ранее доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова заявила, что колбасные изделия из магазина не настолько опасны, как принято считать, и даже обладают рядом полезных свойств.
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Кроме того, Лялина добавила, что из-за высокого гликемического индекса арбуз сам по себе может быть опасен для людей с диабетом и атеросклерозом.
«У арбуза — высокий гликемический индекс. Он складывается с гликемическим индексом хлеба, что способно привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, нежелательному для людей с диабетом или инсулинорезистентностью, при заболеваниях гипертонией или атеросклерозом», — сообщила в беседе с NEWS.ru Лялина.
Ранее доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова заявила, что колбасные изделия из магазина не настолько опасны, как принято считать, и даже обладают рядом полезных свойств.
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Мелисса Тимофеева