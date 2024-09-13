Доцент Литвинова назвала полезные свойства колбасных изделий

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Доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова заявила, что колбасные изделия из магазина не настолько опасны, как принято считать, и даже обладают рядом полезных свойств.
Так, в них содержатся белок и нутриенты. Само же мясо также является источником витаминов группы B, железа, фосфора и цинка.
Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье.
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«И карбонад, и колбасные изделия, и буженина изготавливаются из мяса, поэтому являются источником белка, микро- и макронутриентов. Различия в технологическом процессе производства, в использовании пищевых добавок, поэтому для этих продуктов характерно отсутствие розовой окраски, термическая обработка формирует особый деликатный вкус, свойственный каждому виду продукта», — объяснила в беседе с Газета.ру Литвинова.
Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье.
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Мелисса Тимофеева