Врач Уляков развеял основные мифы о мозге человека

Врач-невролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков заявил, что мифами о человеческом мозге являются такие утверждения, как т, что этот орган используется нами всего на 10%, а также что у мужчин и женщин он различен.
Также врач назвал неправдой то, что мозг отдыхает ночью, не болит, растёт лишь до 18 лет. Мифом является и информация о том, что склонность к точным наукам или творчеству будет определяться тем, какое полушарие мозга более развито. Врач пояснил, что лба полушария одновременно вовлечены в работу мозга и не существуют одно без другого.
Ранее главный внештатный специалиста Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление спиртных напитков и наркотиков является важным фактором развития слабоумия, так как вызывающие зависимость химические вещества негативно воздействуют на мозг.
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«Размер мозга никак не влияет на умственные способности человека, если речь не идет о патологии: слишком большом или маленьком головном мозге у взрослого человека. Несмотря на разницу в интеллектуальных способностях, с мозгом современного человека по размерам был сопоставим мозг Homo Sapiens, которые жили в Африке порядка двухсот тысяч лет назад», — добавил в беседе с Газета.ру Уляков.
Ранее главный внештатный специалиста Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление спиртных напитков и наркотиков является важным фактором развития слабоумия, так как вызывающие зависимость химические вещества негативно воздействуют на мозг.
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Мелисса Тимофеева