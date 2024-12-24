Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 230 тыс. звонков

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Свыше 230 тысяч звонков принял с начала года колл-центр «Стань мамой в Подмосковье», где можно получить информацию о родильных домах в регионе, узнать о центрах грудного вскармливания и о многом другом, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Для удобства будущих мам вся информация о системе родовспоможения в Московской области собрана на портале «Стань мамой в Подмосковье». Если женщина хочет уточнить какие-то вопросы, она всегда может обратиться в наш колл-центр. Всего с начала года там приняли более 230 тыс. звонков, что на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.Он добавил, что из более чем 230 тысяч звонков около 19,2 тыс. поступило из других регионов.
Телефон колл-центра «Стань мамой в Подмосковье»: +7 (800) 550-30-03, звонок бесплатный. Колл-центр работает ежедневно с 8 утра до 20:00.
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Лев Каштанов