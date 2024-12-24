Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 230 тыс. звонков

Для качественного отдыха на новогодних каникулах нужно забыть о гаджетах, отказаться от встреч с людьми, которые вытягивают энергию, и заранее строить планы на праздники, чтобы не провести их дома. Об этом заявила психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, чтобы восполнить внутренние сил во время праздников, нужно отдавать предпочтение активному отдыху.