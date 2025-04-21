Число операций по трансплантации органов в Москве выросло на 73% за пять лет

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Число операций в одном из сложнейших направлений медицины — трансплантации донорских органов — выросло в Москве на 73% за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, количество таких операций выросло с 427 до 739 в год.
«Данный вид медицинской помощи оказывают НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина и Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова (МКНЦ). Отделения трансплантологии оснащены диагностическим и хирургическим оборудованием экспертного класса», — передают argumenti.ru.Вместе с тем хирурги Сеченовского университета провели пациентке крайне редкую операцию — реконструкцию правой молочной железы и профилактическую мастоэктомию левой с установкой имплантов. Как отмечает «Москва 24», у женщины нашли десмоиды — доброкачественную опухоль, которая может разрастаться до очень серьезных размеров. К тому же у нее были обнаружены наследственные мутации, повышающие рак молочной железы.
«Ситуацию осложняло то, что после хирургического удаления десмоидов из правой молочной железы ее большая часть практически отсутствовала. Перед реконструкцией хирурги установили женщине специальный эспандер для растяжения кожи и восполнения дефицита тканей», — говорится в материале.Читайте также:
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