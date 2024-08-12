Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 680 жителей Московской области в минувшие выходные проверили своё свое здоровье в 32 парках. А всего за лето это сделали около 7,8 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Такой формат проверки здоровья пользуется популярностью у жителей региона, так как не все могут выделить время для профосмотра в будние дни. За прошедшие выходные своё здоровье в парках проверили 689 человек, а с начала лета – почти 7,8 тыс.», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Он напомнил, что при необходимости пациентов направляли на углублённое обследования в поликлинику по месту жительства.
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Лора Луганская