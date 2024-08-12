Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи женской консультации Истринской больницы удалили пациентке опухоль яичника размером с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 55-летняя женщина с жалобой на увеличенный в размерах живот. Она заподозрила у себя грыжу. Однако в результате обследований врачи обнаружили у неё огромную опухоль правого яичника.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. В министерстве между тем порекомендуют при возникновении каких-либо жалоб немедленно обращаться к врачу, а при их отсутствии регулярно проходить диспансеризацию.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
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«В гинекологии все образования более 5 см считаются большими. Во время операции мы удалили пациентке огромное доброкачественное образование правого яичника, достигавшее в диаметре 25 см, что сопоставимо с размером детского мяча. Операция длилась почти два часа и завершилась успешно», – рассказал акушер-гинеколог Борис Иванов.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. В министерстве между тем порекомендуют при возникновении каких-либо жалоб немедленно обращаться к врачу, а при их отсутствии регулярно проходить диспансеризацию.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
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Лора Луганская