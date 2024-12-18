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В центрах онкопомощи Подмосковья проведут последний в году День открытых дверей

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи в субботу, 21 декабря.
Об этом сообщил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Женщинам предложат цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз. Мужчины могут сдать ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование.


«Пройти бесплатный онкоскрининг жители смогут в одном из 25 центров амбулаторной онкологической помощи Московской области. Такие мероприятия проводят в регионе каждую последнюю субботу месяца. В этом году в мероприятии приняли участие 7,2 тыс. человек. Видим, что такой формат интересен жителям, поэтому в следующем году продолжим проводить Дни открытых дверей в ЦАОПах», – отметил Забелин.
Прийти на День открытых дверей смогут жители Подмосковья старше 18 лет. Мероприятие пройдёт с 09:00 до 14:00. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Адреса ЦАОПов, где можно проверить здоровье, можно найти по ссылке.

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#день открытых дверей
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#максим забелин
«Подмена понятий»: Врач аргументировал, почему не стоит доверять БАДам
Врач Кондрахин: БАДы не являются лекарством, их качество никем не проверяется
18 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/Ivan Martynov

Биологически активные добавки (БАД) — одни из самых спорных средств для поддержания здоровья. Некоторые считают, что они необходимы при современном образе жизни: улучшают общее состояние и даже лечат. Другие утверждают, что БАД вредны и даже опасны для здоровья.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института формации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1» заявил, что не все люди знают, что такое лекарства, а что — витамины.

«Это подмена понятий. Действительно, вся медицина произошла от растительного сырья, и многие названия очень похожи. Поэтому человек путается, не понимая, где лекарство, а где — добавка, которую надо регулярно принимать для того, чтобы получить минимальный эффект: подтянуть свой организм в тонус, но не вылечить», — объяснил эксперт.

По его словам, большинство производителей БАДов играет в «мы можем вылечить», но это не стоит воспринимать как истину.

«Например, они говорят, что вы, принимая эти добавки, избавитесь от боли в ногах, но не рассказывают, что нужно еще много чего делать, чтобы эти боли прошли. Такая подмена понятий приводит к тому, что люди ошибочно считают БАДы лекарствами и распространяют этот миф», — сказал врач.

Он добавил, что БАДы — это всего лишь добавка, качество которой зависит от производителя. Никто не проводил клинический след и не может дать конкретных рекомендаций по их приему. А люди не могут гарантировать себе безопасность, покупая эти пищевые добавки.

«Есть и случаи, когда БАДы вредили: мы с вами помним эти несчастные таблетки для похудения. Люди принимали таблеточки на, вроде как, растительном сырье, а внутри оказалось спрятано много всего неприятного», — сообщил собеседник.

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Подмосковные хирурги удалили ребёнку гигантское жидкостное образование кишки
17 декабря 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали ребёнка с гигантским жидкостным доброкачественным образованием кишки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась мама с трёхлетним мальчиком, который жаловался на боли в животе. Юного пациента осмотрел дежурный врач. По результатам ультразвукового исследования органов брюшной полости у него обнаружили жидкостное образование объёмом 350 мл – лимфангиому брыжейки. Это доброкачественное образование, состоящее из множества маленьких полостей. Оно возникает из-за атипичного развития лимфатических сосудов.
«Самое опасное, что лимфангиомы брыжейки больших размеров у детей могут приводить к кишечной непроходимости из-за закупорки просвета кишки. А это грозит серьёзными осложнениями вплоть до летального исхода, если вовремя не провести операцию», – сказал заведующий детским хирургическим отделением центра Владимир Трунов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги провели комплексное обследование пациента, после чего удалили лимфангиому брыжейки. Операцию проводили лапароскопическим путём через три маленьких прокола на животе. Опухоль удалось полностью удалить без нарушения целостности кишки.

Послеоперационный период протекал гладко. Ребёнок выписан домой полностью выздоровевшим.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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#операция
#хирург
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#подмосковье
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#пациент
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В Лобне 20 декабря состоится выездная донорская акция
17 декабря 2024, 16:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Лобне в пятницу, 20 декабря, сдать кровь можно будет во дворце спорта «Лобня», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря таким выездным акциям жители Московской области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — сказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
Донорская акция будет проходить с девяти утра до полудня. Принять в ней участие могут все желающие от 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС. Донорам предоставят выплату на питание, а также справку для освобождения от работы в день донации и в ещё один день для отдыха с сохранением зарплаты.

Кроме того, для доноров Лобни создан Telegram-канал, где можно задать все интересующие вопросы и обменяться впечатлениями.

Адрес дворца спорта «Лобня»: улица Ленина, дом №65, стр. 1.

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#минздрав мо
#лобня
#донор
#донорская кровь
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Воскресенские офтальмологи спасли зрение пациента инновационным методом лечения
17 декабря 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Воскресенской больницы спасли зрение 82-летнего мужчины с последствиями тяжёлой травмы левого глаза. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
За полгода до поступления в стационар пациент упал и рассёк глаз о сучок дерева. Тогда офтальмологи обработали рану и восстановили глазное яблоко. После восстановительного периода мужчину вновь госпитализировали для плановой операции на левом глазу.
«Сначала мы восстановили объём и структуру тканей глаза, иссекли передние отделы стекловидного тела для восстановления передней камеры. Затем провели операцию по имплантации искусственных радужки и хрусталика. Такая операция проведена в нашем офтальмологическом отделении впервые. Она длилась 40 минут. В результате острота зрения пациента в левом глазу повысилась до 30%, а в дальнейшем ещё улучшится. До операции она составляла 2%», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Ильдар Камалов.
Сейчас пациент выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни.

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#подмосковье
#московская область
#больница
#воскресенск
#врачи
#пациент
#глаза
#операция
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Около 3 тысяч педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания
17 декабря 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач» с начала текущего года прошли почти три тысячи подмосковных педиатров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Тренинги помогают врачам разобраться в своих эмоциях и справиться со стрессом. Эти занятия для педиатров были запущена в 2022 году. За это время их прошли более 5,9 тыс. врачей, а с начала этого года — почти 3 тысячи», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минздрава Максима Забелина.
В комплекс занятий по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта медика входят очные и дистанционные тренинги, индивидуальные консультации и арт-терапия. Подробная информация об этом размещена в разделе для специалистов на областном портале «Здоровье. Детство».

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#минздрав мо
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#психологическая поддержка
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#московская область
#подмосковье
#медицина
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Прививку от гриппа сделали более 38 тыс. жителей Каширы
17 декабря 2024, 12:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Свыше 38 тысяч человек вакцинировались от гриппа в городском округе Кашира в рамках сезонной прививочной кампании, которая проходила с конца августа до начала декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе кампании привились 38 тысяч 50 человек, из них 28 тысяч взрослых и 10 тысяч 50 детей. Прививки делали вакцинами «Гриппол плюс», «Флю-М», «Совигрипп» и «Совигрипп-Ультрикс», разработанными для защиты от актуальных штаммов вируса», — сказала эпидемиолог Каширской больницы Камила Хызырова.
Она добавила, что в числе первых вакцинацию от гриппа прошли работники учреждений здравоохранения и образования, предприятий торговли и транспорта, коммунальной и социальной сфер, а также государственные служащие.

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#кашира
#грипп
#вакцинация
#прививки
#здравоохранение
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Строительная готовность комплексной поликлинике в Королёве превысила 10%
17 декабря 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику на тысячу посещений в смену с отделениями для взрослых и детей, а также с травматологическим пунктом возводят на улице Циолковского в Королёве, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 10%, завершить работы планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся общестроительные работы, в них заняты 45 человек, используется шесть единиц техники. Строительство идёт в соответствии с графиком, отставаний нет, все стройматериалы в наличии», — цитируются в сообщении слова начальника участка Дмитрия Андреева.
Согласно плану, общая площадь поликлиники будет составлять свыше 17 тысяч квадратных метров. Взрослое отделение за смену сможет принять 600 пациентов, детское — 300, а травмпункт рассчитан на 100 посещений.

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#минстройкомплекс мо
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
#поликлиника
#королёв
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Новую поликлинику на 1000 посещений в Ленинском округе поставили на кадастр
17 декабря 2024, 12:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детско-взрослая поликлиника на тысячу посещений в смену, построенная на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» Ленинского городского округа, получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новой четырёхэтажной поликлиники составляет 7,5 тыс. квадратных метров. Входы во взрослую и детскую части изолированы. Поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием. Для кабинетов инфекциониста и неотложной помощи предусмотрен приёмно-смотровой бокс. Кроме того, во взрослом отделении откроется аптечный пункт», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что подмосковные застройщики возводят объекты социальной инфраструктуры за счёт инвесторов — в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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#ленинский городской округ
#поликлиника
#здравоохранение
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Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин посетил Красногорскую подстанцию скорой
17 декабря 2024, 11:06

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, главный врач скорой помощи Подмосковья Константин Маслов, председатель Профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова и первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина посетили Красногорскую подстанцию скорой помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно проводить такие встречи, чтобы знать и достижения, и болевые точки из первых уст. Сегодня мы обсудили много вопросов, часть из которых уже решаем, а другую часть — взяли в более детальную проработку», — отметил министр здравоохранения Московской области Забелин.
Во время встречи обсуждались вопросы обновления униформы (её закупка запланирована на начало 2025 года), обновления и ремонта автопарка машин скорой помощи, а также мер социальной поддержки.

Для сотрудников подстанции доступна многоканальная линия, по которой они могут обращаться для решения рабочих и организационных вопросов. Каждый день в Красногорске дежурят 21 бригада скорой помощи, в среднем здесь регистрируется около 250 обращений в сутки.

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#скорая помощь
#красногорск
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