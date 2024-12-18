В центрах онкопомощи Подмосковья проведут последний в году День открытых дверей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи в субботу, 21 декабря.
Об этом сообщил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Женщинам предложат цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз. Мужчины могут сдать ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование.
Адреса ЦАОПов, где можно проверить здоровье, можно найти по ссылке.
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Женщинам предложат цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз. Мужчины могут сдать ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование.
«Пройти бесплатный онкоскрининг жители смогут в одном из 25 центров амбулаторной онкологической помощи Московской области. Такие мероприятия проводят в регионе каждую последнюю субботу месяца. В этом году в мероприятии приняли участие 7,2 тыс. человек. Видим, что такой формат интересен жителям, поэтому в следующем году продолжим проводить Дни открытых дверей в ЦАОПах», – отметил Забелин.Прийти на День открытых дверей смогут жители Подмосковья старше 18 лет. Мероприятие пройдёт с 09:00 до 14:00. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Адреса ЦАОПов, где можно проверить здоровье, можно найти по ссылке.
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Лора Луганская