Подмосковные медорганизации заключили со студентами 1,4 тыс. целевых договоров

Биологически активные добавки (БАД) — одни из самых спорных средств для поддержания здоровья. Некоторые считают, что они необходимы при современном образе жизни: улучшают общее состояние и даже лечат. Другие утверждают, что БАД вредны и даже опасны для здоровья.