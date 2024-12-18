Подмосковные медорганизации заключили со студентами 1,4 тыс. целевых договоров

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Студенты Московского областного медицинского колледжа заключили в этом году около 1,4 тыс. целевых договоров с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Воспользоваться такой возможностью могут студенты 1-4 курсов. Во время обучения они получают от медучреждения стипендию, а после выпуска выходят на работу в медицинскую организацию на срок не менее трёх лет.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, в Московском областном медицинском колледже обучают по таким специальностям, как лечебное, сестринское и акушерское дело, стоматология ортопедическая и профилактическая, лабораторная диагностика и фармация.
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«Для нас важно поддерживать как специалистов, которые уже работают в наших больницах, так и привлекать новые кадры. Благодаря программе целевого обучения, студенты могут быть уверенны в будущем. После выпуска их ждёт гарантированное трудоустройство. Всего с начала года договор на целевое обучение заключили около 1,4 тыс. студентов Московского областного медколледжа», – отметила вице-губернатор.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, в Московском областном медицинском колледже обучают по таким специальностям, как лечебное, сестринское и акушерское дело, стоматология ортопедическая и профилактическая, лабораторная диагностика и фармация.
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Лора Луганская