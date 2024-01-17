Член ОП Муслимов: Советские санатории помогут в борьбе с алкоголизмом

Фото: istockphoto.com/Explora_2005
Член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов заявил о том, что возрождение санаторно-курортного лечения, какой был в советское время, способствует борьбе с алкоголизмом в стране.
«Проблема надломленного психоэмоционального состояния, из-за которого люди и тянутся к спиртному, кроется как во внешних обстоятельствах, так и в нас самих. Надо подходить к её решению комплексно. Важно чем-то занять людей и дать им возможность перезагрузиться. Первое, что нужно сделать на государственном уровне — это вернуть практику санаторно-курортного лечения, популярную во времена СССР. Ежегодно миллионы граждан отправлялись в санатории, чтобы восстановить здоровье и силы, что помогало эффективно бороться как с физической, так и моральной усталостью», — объяснил в беседе с Газета.ру Муслимов.
Кроме того, руководителям неплохо было бы обучать работников борьбе со стрессом, а также мониторить их состояние для профилактики эмоционального выгорания, которое наблюдается у людей по всему миру всё чаще и чаще.
Читайте также:
Нарколог Холдин рассказал, чем опасен приём алкоголя во время крещенских купаний
Нарколог назвал плохое настроение признаком начальной стадии алкоголизма
Врач Шуров призвал вернуть опыт ЛТП для алкозависимых в некоторые регионы России
Мелисса Тимофеева