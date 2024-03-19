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Чревато параличом: Врач рассказала про особенности инсульта у женщин

Невролог Сурская перечислила особенности проявления инсульта у женщин
19 марта 2024, 13:55
Фото: istock / eternalcreative

Фото: istock / eternalcreative

Инсульт — это опасное заболевание, не различающее пол и возраст, но у женщин есть ряд особенностей, на которые важно обращать внимание. Врач-невролог Елена Сурская в беседе с «АиФ» рассказала, как проявляется инсульт у женщин.
Инсульт может произойти из-за нарушения сердечного ритма, ожирения, нехватки активности и так далее. Но у женщин есть еще несколько факторов риска, такие как мигрени, прием противозачаточных препаратов, беременность, артериальная гипертензия и период после менопаузы.

У женщин риск развития мигренозного инсульта, осложнение мигрени, повышается из-за курения, высокой частоты мигренозных приступов, наследственности и приема контрацептивов. Этот вид инсульта характерен головною болью, рвотой и гиперстезией. Его особенностью является наличие ауры (мушки в глазах, сияние и прочие зрительные изменения) длительностью 60 минут.


Невролог отметила, что мигренозный инсульт может возникнуть на фоне приступа мигрени, что усложняет своевременную постановку диагноза и назначение лечения.

Она добавила, что важно мониторить состояния здоровья, чтобы за счёт профилактики снизить риск развития инсульта у женщин. При отсутствии лечения возникает обширный ишемический очаг, нейроны мозга гибнут, формируется стойкое неврологическое расстройство, которое может быть чревато параличом и инвалидизацией.

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Антидиетолог Ионова рассказала, чем заменить в пост животный белок
19 марта 2024, 15:14

Фото: Istockphoto / photka

Животный белок во время Великого поста можно без ущерба для здоровья заменить сочетанием растительных продуктов. Об этом «Радио 1» сообщила врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова.
«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки – гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рас, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приёме человек лишён», – пояснила врач.
По словам Ионовой, для женщин детородного есть риск развития дефицита железа во время поста, так как железо обычно получают из мяса. Им важно, чтобы в рационе были соевые продукты, а именно – тофу, который содержит много белка и железа.
«Помимо злаков и бобовых, в рационе должны обязательно присутствовать натуральные овощи, фрукты и растительные жиры – либо в виде масла, которые мы добавляем в продукты, а не жарим на нём, либо в виде орехов семечек в умеренном количестве», – сказала собеседница «Радио 1»
Не стоит соблюдать пост, ограничивая употребление животного белка, беременным женщинам, детям, людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями и тем, кто недавно перенёс хирургическую операцию. Последний требуется белок для восстановления, и у них выше потребность в нём.

18 марта для православных христиан начался Великий пост - один из самых строгих. Он продлится до 4 мая. Всё это время верующие не должны есть продукты животного происхождения.

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В Подмосковье 500 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ
19 марта 2024, 14:39

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье уже почти 500 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию в Московской области проводится анонимно и бесплатно.

«В Подмосковье с начала года исследование на ВИЧ прошли почти 500 тыс. человек, что на 100 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется не реже 1 раза в год», – поделился главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Стоит отметить, что сдать анализы на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства в специализированных кабинетах.

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В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек
19 марта 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более пяти тысяч пациентов прошли курс реабилитации после перенесённых заболеваний в отделениях при стационарах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье отделения реабилитации работают на базе стационаров 24 медорганизаций. Только с начала года лечение в них прошли более пяти тысяч пациентов, что на 390 человек больше, чем в прошлом году», — рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.
Она добавила, что для этих отделений в минувшем году было закуплено 230 единиц реабилитационного медицинского оборудования, что обеспечило более качественное оказание помощи пациентам.

На реабилитацию в Подмосковье отправляют пациентов после травм, перенесённых заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также дыхательной системы, сердца и сосудов. Реабилитация проводится бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования.

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#здравоохранение
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#подмосковье
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Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга
WSJ: «Виагра» спасает от болезней мозга
19 марта 2024, 12:58

Фото: iStock/Alexey Koza

Препарат «Виагра» (международное непатентованное название — силденафил) способен предотвратить снижение когнитивных способностей у человека и помочь в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Согласно результатам проведенного исследования, среди пациентов, которые принимали силденафил, распространение заболевания уменьшилось на 30–54% по сравнению с теми, кто его не принимал. Примечательно, что данное лекарство активирует гены в нейронах, воздействующие на рост клеток, способствует улучшению функций мозга и сокращает риски воспаления.

Напомним, в феврале прошлого года фармацевтическая компания «Виатрис» приостановила поставку препарата «Виагра» в РФ. При этом в Минпромторге России сообщают, что технологическая возможность производства лекарств с идентичным действующим веществом в нашей стране обеспечена.

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Врач рассказал, почему женщины имеют более высокие риски развития деменции
Гериатр Прощаев: из-за гормональных перестроек женщины более склонны к деменции
19 марта 2024, 11:58

Фото: iStock/demaerre

Врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев поделился в беседе с «Газетой.Ru», что во время периода гормональной перестройки у женщин может произойти манифестация или усугубление течения ранее имевшихся заболеваний, которые повышают риск развития деменции.
«Такие заболевания как: артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет — сами по себе являются факторами риска развития деменции. Но причинами развития деменции являются не сами заболевания, а неконтролируемые параметры при этих заболеваниях», — цитирует доктора «Газета.Ru».

По словам специалиста, женщинам в данный период следует уделять повышенное внимание контролю уровня холестерина, сахара и артериального давления. Прощаев добавил, что при нарушениях менструального цикла могут появляться обильные кровотечения, которые способствуют возникновению анемии и ухудшению ​различных показателей здоровья организма.

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В Балашихе девочка чуть не лишилась зрения из-за самолечения
19 марта 2024, 11:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские врачи спасли ребенка, едва не лишившегося зрения из-за самолечения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Балашихинскую больницу родители привезли в больницу ребенка с заложенностью носа с выделением гноя. Дома несколько дней её лечили антибиотиками.

В ходе осмотра у маленькой пациентки был выявлен острый гнойный полисинусит с редким осложнением — флегмоной орбиты.

«Из-за быстрого развития воспалительного процесса в придаточных пазухах носа и несвоевременного обращения за медицинской помощью у ребенка возникло осложнение: гной, скопившийся в носовых пазухах, распространился в костную полость, где находится глаз. Зрительный нерв оказался сдавленным, снизилась острота зрения. Еще немного — и нерв мог бы погибнуть, вызвав слепоту. Экстренное хирургическое вмешательство помогло сохранить зрение и вылечить ребенка. Мы выполнили операцию на всех придаточных пазухах носа», — поделился заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.

Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок уже выписан домой.

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Недельная заболеваемость в РФ гриппом и ОРВИ увеличилась на 8,9%
19 марта 2024, 11:11

Фото: iStock/Choreograph

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 11-й неделе 2024 года увеличилась на 8,9% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Отмечается, что за неделю было зарегистрировано порядка 738 тысяч случаев. Согласно информации источника, среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 49 регионах. При этом 16% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

В Роспотребнадзоре также упомянули, что заболеваемость COVID-19 увеличилась на 5%.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Им можно заразиться, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.

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Подмосковные врачи вернули зрение ослепшей пенсионерке
19 марта 2024, 10:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

73-летней женщине, поступившей в Пушкинскую больницу с почти полной потерей зрения, врачи вернули возможность видеть, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В момент обращения один глаз у пациентки вообще не видел, зрение на втором составляло 10%. Диагностика показала, что причиной этого стала травматическая катаракта, то есть помутнение хрусталика глаза, и глаукома, спровоцированная повышенным внутриглазным давлением. Для лечения было решено провести операцию.

«В ходе малоинвазивного вмешательства был создан канал для оттока жидкости в глазу, что позволило нормализовать внутриглазное давление. Затем ультразвуком был разрушен помутневший хрусталик и имплантирован искусственный», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Пушкинской больницы Наталья Данилина.
В результате операции зрение в ранее незрячем глазу восстановилось до 70%, в глазу с десятипроцентным зрением — до 100%.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она уже прошла послеоперационную реабилитацию и выписана домой.

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Гепатолог Богомолов рассказал о борьбе с гепатитом в Подмосковье
19 марта 2024, 10:13

Фото: istockphoto/jarun011

В Подмосковье эффективность лечения гепатита С составляет почти 100%. О том, каким образом этого удаётся добиться, о самой болезни, способах её лечения и профилактики рассказал главный внештатный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов.
В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что одним из характерных признаков гепатита является то, что болезнь зачастую никак себя не проявляет до самых финальных стадий. Поэтому так важно определить наличие заболевания в начальном периоде. Эксперт указал, что Подмосковье является лидером по раннему выявлению болезни с помощью скрининга.

Врач также подчеркнул, что все жители Подмосковья имеют право на бесплатную противовирусную медикаментозную терапию независимо от стадии заболевания. Если раньше выделялись своеобразные «группы риска», например, люди, у которых гепатит вызвал обострение других хронических заболеваний, то теперь никаких исключений не делается. Терапию может получить любой житель региона.

Фото: istockphoto/Nadzeya Haroshka

Гепатолог отметил, что сплошной анализ крови на гепатит у всех, кто придёт на обследование в рамках диспансеризации, является настоящим прорывом в работе системы здравоохранения, так как позволит выявлять гепатит на ранних стадиях и соответственно более эффективно его лечить.

Богомолов также отметил важность профилактики для предотвращения распространения гепатита. Он призвал людей крайне осторожно и внимательно относиться к посещению тату-салонов, косметических салонов и любых мест, где есть риск нарушения кожного покрова. Врач отметил, что риск заразиться гепатитом при прохождении медицинских процедур в настоящее время практически исключён. Благодаря проведённым реформам весь инструментарий в распоряжении медиков сейчас является одноразовым.

Фото: istockphoto/peakSTOCK

После того, как был полностью устранён риск медицинского заражения, наиболее распространённым способом остаётся употребление наркотиков, использование наркоманами нестерильных шприцев, сообщил эксперт. В меньшей степени, но тоже довольно часто, заражение гепатитом происходит при незащищённых половых контактах. Очень важное значение имеет соблюдение людьми правил личной гигиены, указал специалист.

Гепатолог отметил высокий уровень организации диагностики гепатита в Московской области. Специалистами регионального министерства здравоохранения разработаны и утверждены стандарты диагностики основных болезней печени. Эти стандарты внедрены и исполняются всеми медицинскими учреждениями Подмосковья. В поликлинике уточняется стадия заболевания, его особенности, а затем данные направляются в центр гепатологии, в том числе с помощью технологий телемедицины. Именно благодаря всем эти мерам эффективность лечения гепатита С в Московской области приближается к ста процентам, заключил Павел Богомолов.

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