Чревато параличом: Врач рассказала про особенности инсульта у женщин

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Инсульт — это опасное заболевание, не различающее пол и возраст, но у женщин есть ряд особенностей, на которые важно обращать внимание. Врач-невролог Елена Сурская в беседе с «АиФ» рассказала, как проявляется инсульт у женщин.
Инсульт может произойти из-за нарушения сердечного ритма, ожирения, нехватки активности и так далее. Но у женщин есть еще несколько факторов риска, такие как мигрени, прием противозачаточных препаратов, беременность, артериальная гипертензия и период после менопаузы.
У женщин риск развития мигренозного инсульта, осложнение мигрени, повышается из-за курения, высокой частоты мигренозных приступов, наследственности и приема контрацептивов. Этот вид инсульта характерен головною болью, рвотой и гиперстезией. Его особенностью является наличие ауры (мушки в глазах, сияние и прочие зрительные изменения) длительностью 60 минут.
Невролог отметила, что мигренозный инсульт может возникнуть на фоне приступа мигрени, что усложняет своевременную постановку диагноза и назначение лечения.
Она добавила, что важно мониторить состояния здоровья, чтобы за счёт профилактики снизить риск развития инсульта у женщин. При отсутствии лечения возникает обширный ишемический очаг, нейроны мозга гибнут, формируется стойкое неврологическое расстройство, которое может быть чревато параличом и инвалидизацией.
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У женщин риск развития мигренозного инсульта, осложнение мигрени, повышается из-за курения, высокой частоты мигренозных приступов, наследственности и приема контрацептивов. Этот вид инсульта характерен головною болью, рвотой и гиперстезией. Его особенностью является наличие ауры (мушки в глазах, сияние и прочие зрительные изменения) длительностью 60 минут.
Она добавила, что важно мониторить состояния здоровья, чтобы за счёт профилактики снизить риск развития инсульта у женщин. При отсутствии лечения возникает обширный ишемический очаг, нейроны мозга гибнут, формируется стойкое неврологическое расстройство, которое может быть чревато параличом и инвалидизацией.
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Алина Юрчак