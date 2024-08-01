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Что делать, если обжёгся: Советы травматолога и эффективные методы первой помощи

Травматолог Терновой рассказал о правилах оказания первой помощи при ожогах
01 августа 2024, 14:12
Фото: iStock/Pattarisara Suvichanarakul

Фото: iStock/Pattarisara Suvichanarakul

В России от ожогов ежегодно страдают тысячи людей. Повреждения могут быть вызваны огнём, горячими жидкостями, электрическим током и солнечными лучами.
О том, как оказать первую помощь пострадавшему в беседе с «Радио 1» рассказал директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.

В первую очередь необходимо удалить источник, которым может быть огонь, кипящая жидкость или электрический ток. С пострадавшего необходимо оперативно снять одежду, так как она быстро нагревается. Далее следует поставить человека под холодную воду, поскольку, даже при полном устранении источника, нагрев кожи продолжается из-за переданной энергии. Холодная вода также послужит обезболивающим. После этого пострадавшему нужно дать противовоспалительные препараты, например, из группы ибупрофенов.



«Далее нужно оценить состояние пациента и его ожоги. Если ожоги с волдырями, заполненными красной мутной жидкостью, то следует вызвать скорую помощь, поскольку повреждение более 30% тела при ожогах средней степени тяжести может привести к тяжелым последствиям: ожоговой болезни, поражению почек, а в пожилом возрасте – к смерти».
Если же человек получил ожог от солнечных лучей, то важно сначала установить степень повреждения. Слабая степень – это покраснение, при более серьёзном повреждении уже появляются волдыри.

Тяжёлые ожоги могут возникать при длительном нахождении человека под солнцем, например, если он уснул на пляже. В таком случае, помимо волдырей у пострадавшего случится тепловой удар и обезвоживание. В такой ситуации человеку нужно сразу дать противовоспалительные препараты и большое количество воды.

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#ожоги
#здоровье
#первая помощь
#врач
#температура
Жительница Мытищ потеряла пол-литра крови из-за травмы груди с имплантом
01 августа 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

33-летнюю женщину с сильной кровопотерей из-за травмы сосуда в груди с имплантом, спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила в больницу с жалобой на резкое болезненное увеличение груди. Обследование показал, что в капсулу установленного ранее импланта выливается кровь из повреждённого сосуда. Выяснилось, что повреждение произошло из-за резкого движения рукой. На момент обследования кровопотеря составила около 500 миллилитров, поэтому требовалась немедленная операция.

В министерстве отметили, что при подобных травмах пациенткам, как правило, удаляют имплант, из-за чего потом приходится идти на повторную маммопластику. Но в этот раз хирурги сумели обойтись без удаления.

«Мы вынули имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды и остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, а затем аккуратно поставили его на место. Операция заняла примерно 40 минут», — рассказал заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы Игорь Модин.
Реабилитация прошла без осложнений. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Повторная операция её не требуется.

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Врач Березников: ешьте эти продукты и сердце будет здорово
Алексей Березников рассказал, что есть для здорового сердца, а что опасно
01 августа 2024, 06:35

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Алексей Березников поделился с РИА Новости рекомендациями по питанию для поддержания здоровья сердца.
По словам Березникова, для нормальной работы сердца полезны продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. Эти вещества помогают улучшить обмен липидов и снизить проявления атеросклероза. К числу таких продуктов относится сало, содержащее арахидоновую кислоту, которая положительно влияет на миокард. В 1980-е годы кремлевские врачи рекомендовали съедать по кусочку сала каждое утро для улучшения состояния сердца.

Также Березников отметил, что полезными для сердечно-сосудистой системы являются масла, изготовленные из полиненасыщенных жирных кислот, такие как льняное, рыжиковое и горчичное масла. В качестве альтернативы можно использовать подсолнечное масло.

Однако злоупотребление определенными продуктами может навредить сердцу. По мнению эксперта, соленая пища и алкоголь, особенно слабый алкоголь, могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Соленые продукты задерживают воду в организме и увеличивают объем крови, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце. А злоупотребление пивом и слабоалкогольными напитками с высоким содержанием сахара может привести к ожирению сердца и даже внезапной смерти.

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Диетолог Соломатина назвала опасные арбузы
Диетолог Соломатина призвала не есть ярко-красные арбузы
31 июля 2024, 22:00

Фото: iStock/coffeekai

Диетолог Елена Соломатина заявила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу.
Она отметила, что есть риски отравиться такими арбузами.

«В таком арбузе могут быть белые, даже желтоватые яркие прожилки. Образуется неприятный вкус на языке. Беременными, детям, пожилым такой арбуз нельзя есть. Происходит отравление нитратами, диарея, рвота, гипоксия. Такие арбузы крайне опасны для людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями», — объяснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.

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#арбуз
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Врач Аббясова назвала неожиданную причину теплового удара у детей
Врач Аббясова: Причиной теплового удара у ребёнка может стать душное помещение
31 июля 2024, 21:33

Фото: iStock/tylim

Врач-педиатр Луиза Аббясова заявила, что люди, в частности дети, могут получить тепловой удар в душном помещении или в машине.
«Тепловой удар чаще развивается при жаре свыше 30°C. Температура 25-29°C является комфортной для человека. Но если при такой температуре человек остался в душной машине с закрытыми окнами, тем более без доступа к питьевой воде, то у него однозначно разовьется тепловой удар, особенно у детей», — отметила в беседе с NEWS.ru Аббясова.

Врач подчеркнула, что важно обеспечить доступ к воде и открыть окна во время жары в помещении или автомобиле.

Ранее врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова заявляла, что шоколад можно вводить в рацион ребёнка не ранее трёх лет.

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#врачи
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Врач Гапонова назвала признаки, по которым можно определить инсульт за рулём
Врач Гапонова: При инсульте может быть слабость или проблемы с речью
31 июля 2024, 20:37

Фото: iStock/KoliadzynskaIryna

Врач-невролог, нейрофизиолог Ольга Гапонова заявила, что инсульт за рулём можно определить по слабости с одной стороны тела, а также спутанности речи.
«Среди других признаков инсульта: внезапная сильная головная боль, спутанность сознания, ухудшение зрения, потеря или притупление любого из чувств. Если у вас возникли эти симптомы во время вождения, немедленно остановитесь в безопасном месте и позвоните в скорую помощь. Ни в коем случае не пытайтесь продолжать вождение», — добавила в беседе с Газета.ру врач.

Кроме этого, по её словам, признаки могут быть самыми разными в зависимости о того, какая часть мозга поражена.

Ранее заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявлял, что внезапные головокружения могут быть вызваны проблемами внутреннего уха.

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Врач Зарубина заявила о страшном последствии употребления очень горячей еды
31 июля 2024, 20:15

Фото: iStock/anna avdeeva

Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина заявила, что очень горячая еда грозит ожогом пищевода и желудка.
«Если еда слишком горячая, вкус еды вы не почувствуете, так как эти сигналы будут подавлены сигналами от терморецепторов. Постоянное термическое раздражение рецепторов языка может привести к уменьшению их чувствительности. Также при высокой температуре потребляемой пищи клетки эпителия погибают, а это чревато развитием ожога пищевода и желудка», — пояснила в беседе с Газета.ру Зарубина.

Кроме этого, чересчур горячая пища может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявляла, что чеснок может помочь предотвращении атеросклероза, а также гриппа.

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#здоровье
#еда
#пища
#врач
#питание
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Врач Санторо объяснила причины «песка в глазах»
31 июля 2024, 18:25

Врач-офтальмологи высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо заявила, что ощущение песка в глазах может быть симптомом конъюнктивита, поражения роговой оболочки глаза, синдрома сухого глаза.
Кроме этого, подобные неприятные ощущения могут указывать на глаукому.

«Поэтому ни в коем случае не стоит прибегать к самодиагностике и уж тем более к самолечению. При любых симптомах, которые вас тревожат, следует обратиться к специалисту», — резюмировала в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

До этого россиянам раскрыли интересные факты о витамине D. Как пишет Общественная Служба Новостей, микроэлемент способен снижать риск возникновения и развития железодефицитной анемии, депрессии, а также стабилизировать артериальное давление, поддерживать антибактериальный и противовирусный иммунитет.

Ранее профессор медфака Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский предупредил, что попадание морской или речной воды в глаза возможны воспаление соединительной оболочки, а также конъюнктивит.

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#зрение
#врач
#глаза
#иммунитет
#здоровье
#витамины
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Определены самые востребованные санатории у подмосковных льготников
31 июля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области ежегодно обеспечивают бесплатными путёвками в санатории более 30 тыс. федеральных и региональных льготников, инвалидов, а также детей-инвалидов с сопровождающими. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
«В этом году возможностью бесплатного отдыха в санатории воспользовались более 15 тыс. льготников. Самые востребованные санатории – на Черноморском побережье и в средней полосе России. Путёвка в санаторий полностью оцифрована, что позволяет избежать бумажной волокиты, а также получить вместе с бесплатной путёвкой получить электронные талоны на проезд или компенсацию проезда», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, чаще всего взрослые льготники отдыхают в санатории «Русь» в Анапе, а дети-инвалиды в санатории «Славутич» в Крыму.

В этом году для инвалидов с заболеваниями и травмами спинного мозга стал доступен ещё один санаторий – «Сосновый бор» в Ульяновской области. Ранее они могли поправить здоровье только в санатории им. Бурденко в Крыму и санатории «Анапа» в Краснодарском крае.

Получить путёвку или проверить очерёдность получения можно на региональном портале госуслуг.

В ведомстве напомнили, что путёвки распределяют в автоматическом режиме в зависимости от заболевания.

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#санаторий
#льготники
#отдых
#социальная поддержка
#минсоцразвития мо
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Жителям Подмосковья назвали правила первой помощи в неотложных ситуациях
31 июля 2024, 16:40

Фото: iStock / artisteer

Медики изложили жителям Подмосковья правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Первая помощь – это простейшие действия на месте происшествия или вблизи от него самим, которые выполняет сам пострадавший или другой человек с использованием табельных или подручных средств.
Следует помнить, что от своевременности и качества первой помощи зависят дальнейшее состояние здоровья пострадавшего, а иногда – и его жизнь. Для начала «Радио 1» изложит общие правила оказания первой помощи.

Правила оказания первой помощи

Первую помощь оказывают до прибытия медработника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Прежде всего, нужно немедленно устранить внешние негативные факторы. Сюда относятся объекты или предметы, сдавливающие человека, оголённый электропровод, высокая или низкая температура, горящая одежда, прямые солнечные лучи и так далее.

Затем следует извлечь пострадавшего из повреждённого автомобиля, водоёма, колодца или шахты, эвакуировать его из горящей квартиры или дома.

После этого нужно оказать помощь пострадавшему с учётом характера повреждения, а затем организовать правильную и оперативную транспортировку в ближайшее лечебное учреждение.

Фото: iStock / Madrolly
Первичный осмотр пострадавшего

Прежде всего, нужно убедиться, что он дышит. Ели пострадавший не дышит, следует проверить проходимость дыхательных путей. Если они свободны, но нет пульса и дыхания, необходимо немедленно начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Убедившись, что жизнь пострадавшего вне опасности, надо осмотреть его с головы до ног. Прежде всего, следует осторожно провести ладонью по голове человека, осмотреть его уши, проверить реакцию зрачков на свет.

Далее следует внимательно осмотреть шейный отдел позвоночника, предварительно освободив его шею от воротника.
«Если пострадавший в сознании, попросите его глубоко вдохнуть и выясните, чувствует ли он при этом боль. Затем прикоснитесь к животу, спросите у потерпевшего, есть ли у него болевые ощущения. Попросите его поочерёдно поднять ноги. Так вы сможете понять, цел ли тазобедренный сустав. Затем обследуйте кости рук на наличие повреждений, проверьте чувствительность пальцев на ногах», – рекомендуют медики.
Фото: iStock / MDS3314

Первая помощь при опасных для жизни состояниях

Первая помощь направлена на борьбу с жизнеопасными осложнениями, в том числе с шоком. Она включает борьбу с нарушениями дыхания и сердечной деятельности.
«Сюда входят освобождение верхних дыхательных путей от рвотных масс, крови и других выделений, фиксация языка при его западении, искусственное дыхание «рот в рот» и «рот в нос», наружный массаж сердца, наложение герметизирующей повязки. Иногда необходима временная остановка наружного кровотечения. Для этого следует наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут», – говорит медики.

Иногда бывает необходимо введение обезболивающих средств – например, при механических травмах, отморожениях, ожогах. Часто поражённым отравляющими веществами, ионизирующими излучениями или бактериальными средствами требуются введение антидотов, радиопротекторов и противобактериальных средств. Для этого можно использовать аптечки индивидуальной АИ-1, АИ-1м или АИ-2.

При отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах ядовитыми змеями или насекомыми, употреблении в пищу ядовитых рыб требуется проведение простейших детоксикационных мероприятий.

Фото: iStock /microgen

Правила оказания первой помощи на месте происшествия

Если пострадавший без сознания и у него нет пульса на сонной артерии, нужно немедленно проводить реанимационные мероприятия.

При отсутствии сознания, но определяющемся пульсе на сонной артерии следует повернуть пострадавшего на живот и очистить рот.

При артериальном кровотечении требуется наложить жгут.

При открытом переломе костей рук, ног и наличии артериального кровотечения следует наложить жгут, ввести обезболивающее, наложить повязку на рану, наложить транспортную шину или прибинтовать травмированную ногу к здоровой, а руку – к туловищу.

Далее нужно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

При закрытом переломе костей конечностей следует ввести обезболивающее и наложить транспортную шину, а затем также отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

Позднее «Радио 1» расскажет о первой помощи при черепно-мозговой травме, переломах позвоночника, ранении живота, ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электротоком, тепловом и солнечном ударах. Следите за нашими публикациями.

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