Что делать, если обжёгся: Советы травматолога и эффективные методы первой помощи

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В России от ожогов ежегодно страдают тысячи людей. Повреждения могут быть вызваны огнём, горячими жидкостями, электрическим током и солнечными лучами.
О том, как оказать первую помощь пострадавшему в беседе с «Радио 1» рассказал директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.
В первую очередь необходимо удалить источник, которым может быть огонь, кипящая жидкость или электрический ток. С пострадавшего необходимо оперативно снять одежду, так как она быстро нагревается. Далее следует поставить человека под холодную воду, поскольку, даже при полном устранении источника, нагрев кожи продолжается из-за переданной энергии. Холодная вода также послужит обезболивающим. После этого пострадавшему нужно дать противовоспалительные препараты, например, из группы ибупрофенов.
Тяжёлые ожоги могут возникать при длительном нахождении человека под солнцем, например, если он уснул на пляже. В таком случае, помимо волдырей у пострадавшего случится тепловой удар и обезвоживание. В такой ситуации человеку нужно сразу дать противовоспалительные препараты и большое количество воды.
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В первую очередь необходимо удалить источник, которым может быть огонь, кипящая жидкость или электрический ток. С пострадавшего необходимо оперативно снять одежду, так как она быстро нагревается. Далее следует поставить человека под холодную воду, поскольку, даже при полном устранении источника, нагрев кожи продолжается из-за переданной энергии. Холодная вода также послужит обезболивающим. После этого пострадавшему нужно дать противовоспалительные препараты, например, из группы ибупрофенов.
«Далее нужно оценить состояние пациента и его ожоги. Если ожоги с волдырями, заполненными красной мутной жидкостью, то следует вызвать скорую помощь, поскольку повреждение более 30% тела при ожогах средней степени тяжести может привести к тяжелым последствиям: ожоговой болезни, поражению почек, а в пожилом возрасте – к смерти».Если же человек получил ожог от солнечных лучей, то важно сначала установить степень повреждения. Слабая степень – это покраснение, при более серьёзном повреждении уже появляются волдыри.
Тяжёлые ожоги могут возникать при длительном нахождении человека под солнцем, например, если он уснул на пляже. В таком случае, помимо волдырей у пострадавшего случится тепловой удар и обезвоживание. В такой ситуации человеку нужно сразу дать противовоспалительные препараты и большое количество воды.
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Анастасия Чинкова