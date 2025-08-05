Чудинская: тяга к странным запахам является признаком дефицита железа

05 августа 2025, 16:12

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Тяга к странным запахам является признаком нарушения дофаминергической передачи. Как правило, такое случается из-за дефицита железа.





Как рассказала «Известиям» врач высшей категории Галина Чудинская, дефицитом железа чаще всего страдают женщины репродуктивного возраста, дети и люди с хроническими заболеваниями. Есть и классические симптомы данного отклонения, как утомляемость и бледность кожи. При этом чаще всего исследователи сходятся во мнении, что дефицит железа влияет и на обоняние.



Дело в том, что у таких пациентов проявляется повышенная чувствительность к запахам, так и их снижение, а также дисосмия — извращенное восприятие запахов.





«Наиболее часто описывается тяга к: запаху металла (например, к запаху монет, гвоздей, железных предметов); запаху бензина, краски или растворителей; запаху сырой земли, глины или мела (что связано с геофагией — поеданием земли)», — пояснила Чудинская.