Чудинская: тяга к странным запахам является признаком дефицита железа
Тяга к странным запахам является признаком нарушения дофаминергической передачи. Как правило, такое случается из-за дефицита железа.
Как рассказала «Известиям» врач высшей категории Галина Чудинская, дефицитом железа чаще всего страдают женщины репродуктивного возраста, дети и люди с хроническими заболеваниями. Есть и классические симптомы данного отклонения, как утомляемость и бледность кожи. При этом чаще всего исследователи сходятся во мнении, что дефицит железа влияет и на обоняние.
Дело в том, что у таких пациентов проявляется повышенная чувствительность к запахам, так и их снижение, а также дисосмия — извращенное восприятие запахов.
«Наиболее часто описывается тяга к: запаху металла (например, к запаху монет, гвоздей, железных предметов); запаху бензина, краски или растворителей; запаху сырой земли, глины или мела (что связано с геофагией — поеданием земли)», — пояснила Чудинская.
Врач отметила, что устранение дефицита железа должно избавить человека от тяги к странным запахам и улучшить его качество жизни.