Дачные работы могут лишить слуха, предупредил аудиолог

27 октября 2026, 17:04

Аудиолог Дикопольцев: осенние работы на даче могут ухудшить слух

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Осенний период активной работы на дачных участках может негативно сказаться на слухе. Об этом предупредил аудиолог Никита Дикопольцев.