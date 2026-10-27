Дачные работы могут лишить слуха, предупредил аудиолог
Осенний период активной работы на дачных участках может негативно сказаться на слухе. Об этом предупредил аудиолог Никита Дикопольцев.
По словам специалиста, именно осенью, когда дачники стригут газоны, пилят и измельчают ветки, слуховая система подвергается серьезным испытаниям: интенсивная слуховая нагрузка приходится на короткий промежуток времени, пишет «Газета.Ru». Проблемы могут проявиться сразу или накапливаться от сезона к сезону, поэтому важно помнить о правилах безопасности.
Аудиолог отметил, что осенняя уборка опасна сочетанием высокой интенсивности шума и его продолжительности. Бензопила генерирует уровень звука, сопоставимый с работой отбойного молотка или посещением рок-концерта (100-115 дБ). Триммер и газонокосилка звучат тише, но при работе в течение нескольких часов подряд накапливают негативный эффект. Утилизаторы садового мусора добавляют высокочастотный компонент, особенно агрессивный для слуховых рецепторов.
Использование берушей или защитных наушников при работе с любым моторизованным инструментом специалист назвал базовым правилом, которое должно стать таким же обязательным, как защитные очки. Также важно делать перерывы в работе: отдых в тишине снижает суммарную дозу шума за день и позволяет обратимым функциональным изменениям пройти. Если после дня на участке появляется звон в ушах, это сигнал о превышении безопасного порога нагрузки, а если он не проходит несколько дней — повод обратиться к специалисту.
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