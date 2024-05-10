Дачникам порекомендовали снизить темп работ во время магнитных бурь

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Дачников призвали снизить темп работ на участках во время магнитных бурь. А тех, кто занимается спортом, перейти на умеренные тренировки. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что утром 8 мая произошла вспышка на Солнце высокого балла X 1.0, выброс плазмы приближается к Земле, на выходных возможны сильные магнитные бури уровня G3.
Как утверждает Тяжельников, магнитные бури могут серьезно повлиять на самочувствие пенсионеров и людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Также вполне здоровые люди могут в такие дни ощущать недомогание: головные боли, головокружение, утомляемость, тошноту, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту в мышцах и суставах и прочие неприятные симптомы.
Также стоит дважды в день измерять артериальное давление, принимать препараты и иметь запас лекарств на случай обострения заболевания.
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Как утверждает Тяжельников, магнитные бури могут серьезно повлиять на самочувствие пенсионеров и людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Также вполне здоровые люди могут в такие дни ощущать недомогание: головные боли, головокружение, утомляемость, тошноту, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту в мышцах и суставах и прочие неприятные симптомы.
«В первую очередь, рекомендуется снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные. Нужно дать организму возможность направить все резервы на то, чтобы он справился со стрессом, который вызывается магнитной бурей. Если занимаетесь спортом, то следует перейти на умеренные тренировки. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно снизить темп работ на участках», — рассказал врач.Он добавил, что крайне важно хорошо высыпаться, отдыхать днем, если есть возможность, чаще бывать на свежем воздухе. Эксперт отметил, что пожилым людям нужно особенно внимательно следить за здоровьем в такие дни: соблюдать режим дня, больше отдыхать, полноценно питаться.
Также стоит дважды в день измерять артериальное давление, принимать препараты и иметь запас лекарств на случай обострения заболевания.
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Алина Юрчак