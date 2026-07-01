Россиянам рассказали о пользе теплых напитков в жару
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов заявил, что распространенное убеждение о пользе ледяной воды в жаркую погоду ошибочно. Об этом пишет ТАСС.
Ученый утверждает, что употребление холодных напитков вызывает реакцию, противоположную ожидаемой. Они активируют терморецепторы в ротовой полости и горле, что мозг воспринимает как угрозу переохлаждения. В ответ на это сосуды кожи сужаются, что замедляет теплоотдачу и может привести к перегреву организма.
По его словам, горячие напитки стимулируют потоотделение. Испарение пота с кожи — это наиболее естественный и эффективный метод охлаждения тела в жару. Поэтому, как отмечает Литвинов, горячий чай или кофе без добавления сахара помогают лучше справляться с высокими температурами, чем ледяная вода, которая лишь создаёт иллюзию охлаждения.
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