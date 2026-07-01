Россиянам рассказали о пользе теплых напитков в жару

01 июля 2026, 13:35

Ученый Литвинов: Теплые напитки стимулируют потоотделение, охлаждая организм

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов заявил, что распространенное убеждение о пользе ледяной воды в жаркую погоду ошибочно. Об этом пишет ТАСС.