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Россиянам назвали идеальные напитки для утоления жажды в жару

Ученый Скальный: кокосовая вода и зеленый чай хорошо утоляют жажду летом
Фото: iStock/MarianVejcik

Простая вода, зеленый чай, компоты, морсы и кокосовая вода помогут избежать обезвоживания в жаркую погоду. Об этом рассказал кандидат медицинских наук в области элементологии, эксперт АНО «НИИ функционального питания» Андрей Скальный.



По его словам, на дефицит воды в организме вызывает сухость во рту и на губах, сильная жажда, снижение эластичности кожи, а также изменение цвета мочи на насыщенно-желтый. Кроме того, при обезвоживании появляются слабость, головокружение, снижение аппетита, тошнота и другие неприятные симптомы, предупредил эксперт.

«При выборе жидкости предпочтение нужно отдавать воде — чистой, негазированной, комнатной температуры или слегка прохладной. Ледяные напитки могут вызвать спазмы сосудов и заболевания горла. Расчет потребления — 30 мл на кг массы тела, в жару объём можно увеличить», — отметил Скальный в разговоре с Life.ru.

Он также посоветовал пить компоты из сухофруктов и ягод без сахара, морсы. После тренировок хорошо употреблять кокосовую воду из-за высокого содержания калия, магния и натрия.

В свою очередь, врач-диетолог Медицинского курорта VERBA Христина Никифорова рассказала RT, что некоторые продукты становятся дополнительной защитой от УФ-повреждений кожи в летний период.

«Морковь и абрикосы дают бета-каротин, уменьшающий чувствительность клеток к излучению. Сезонные ягоды — смородина, вишня, голубика — богаты антоцианами, которые работают как природный барьер. Зеленый чай, особенно матча, содержит эпигаллокатехин галлат, снижающий воспаление после пребывания на солнце», — уточнила специалист.

Она также посоветовала отказаться от алкоголя, сахара и быстрых углеводов. Также после пребывания на пляже не стоит есть сладкие фрукты, поскольку это вызовет фотостарение. Тем не менее Никифорова подчеркнула, что ни один продукт не заменит использование солнцезащитного крема.
Элина Позднякова

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