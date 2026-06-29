Россиянам назвали идеальные напитки для утоления жажды в жару

29 июня 2026, 15:18

Ученый Скальный: кокосовая вода и зеленый чай хорошо утоляют жажду летом

Фото: iStock/MarianVejcik

Простая вода, зеленый чай, компоты, морсы и кокосовая вода помогут избежать обезвоживания в жаркую погоду. Об этом рассказал кандидат медицинских наук в области элементологии, эксперт АНО «НИИ функционального питания» Андрей Скальный.





По его словам, на дефицит воды в организме вызывает сухость во рту и на губах, сильная жажда, снижение эластичности кожи, а также изменение цвета мочи на насыщенно-желтый. Кроме того, при обезвоживании появляются слабость, головокружение, снижение аппетита, тошнота и другие неприятные симптомы, предупредил эксперт.





«При выборе жидкости предпочтение нужно отдавать воде — чистой, негазированной, комнатной температуры или слегка прохладной. Ледяные напитки могут вызвать спазмы сосудов и заболевания горла. Расчет потребления — 30 мл на кг массы тела, в жару объём можно увеличить», — отметил Скальный в разговоре с Life.ru.

«Морковь и абрикосы дают бета-каротин, уменьшающий чувствительность клеток к излучению. Сезонные ягоды — смородина, вишня, голубика — богаты антоцианами, которые работают как природный барьер. Зеленый чай, особенно матча, содержит эпигаллокатехин галлат, снижающий воспаление после пребывания на солнце», — уточнила специалист.