Делайте эти три простые вещи и будете жить долго

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В результате масштабного исследования ученые выявили три основных привычки, способствующих долголетию и улучшению здоровья.
Первым ключевым аспектом является снижение потребления соли, передает «Вечерняя Москва». Избыточное потребление соли может привести к задержке жидкости в организме, ухудшению кровообращения и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт и гипертония.
Второй важный момент — ограничение приема медикаментов. Чрезмерное использование лекарств может ослаблять иммунитет и вызывать зависимость от искусственных стимуляторов.
Третья привычка, на которую обращают внимание исследователи, — полноценный сон. Высыпаться важно сразу по нескольким причинам. Полноценный сон не только улучшает когнитивные функции и стабилизирует нервную систему, но и благоприятно сказывается на метаболизме и эмоциональном фоне.
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Второй важный момент — ограничение приема медикаментов. Чрезмерное использование лекарств может ослаблять иммунитет и вызывать зависимость от искусственных стимуляторов.
Третья привычка, на которую обращают внимание исследователи, — полноценный сон. Высыпаться важно сразу по нескольким причинам. Полноценный сон не только улучшает когнитивные функции и стабилизирует нервную систему, но и благоприятно сказывается на метаболизме и эмоциональном фоне.
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Елена Перлова