Врач Гузяева назвала неожиданную причину выпадения зубов у молодёжи

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Заведующая стоматологическим отделением клиники Ирина Гузяева заявила, что комплексной причина выпадения зубов у молодых людей является неправильное питание.
В частности, по её словам, к потере зубов может привести мягкая пища.
Также к потере зубов могут привести различные заболевания, такие как кариес, пульпит и периодонтит, пародонтит, пародонтоз, а также сахарный диабет, ожирение, остеопороз.
Ранее стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.
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«Неправильное питание – комплексная причина выпадения зубов, которое может быть вызвано дефицитом витаминов и минералов. При длительном отсутствии в рационе биологически важных веществ может замедлиться или полностью прекратиться питание тканей зуба. Ослабевает фиксация зубов. Рафинированная мягкая пища тоже может привести к выпадению зубов. Для правильного кровоснабжения тканей пародонта важна регулярная жевательная нагрузка», – пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
Также к потере зубов могут привести различные заболевания, такие как кариес, пульпит и периодонтит, пародонтит, пародонтоз, а также сахарный диабет, ожирение, остеопороз.
Ранее стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.
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Мелисса Тимофеева