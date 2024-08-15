Стала известна неожиданная опасность сна при свете

Фото: iStock/bernardbodo
Эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что сон при свете или под телевизор может грозить заболеваниями, включая ожирение, а также хронический стресс.
«Выработка мелатонина — «гормона сна» — ночью происходит только при выключенном свете. Выключайте свет, гаджеты, телевизор, выключаете звук. Если выработка мелатонина нарушена, то человек не может выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир, что чревато ожирением», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.
Ранее ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов рассказал, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.
Читайте также:
Учёный Ефимов назвал главную опасность фастфуда
Врач Гузяева назвала неожиданную причину выпадения зубов у молодёжи
Врач Лысенко ответил, кому категорически противопоказано мясо
Мелисса Тимофеева