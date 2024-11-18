Делегация из Ферганской области посетила Детский клинический центр им. Рошаля

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18 ноября в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля прошла встреча с делегацией из Ферганской области Узбекистана. Гостей встречали вице-губернатор Московской области Болатаева Людмила Сергеевна и главный врач центра Шаповаленко Татьяна Владимировна.
Татьяна Владимировна рассказала о больнице, после чего состоялась обзорная экскурсия по разным отделениям центра. Участники делегации посетили реанимацию, операционный блок, конференц-зал и ознакомились с роботизированной операционной и отделением телемедицины.
Целью встречи было знакомство узбекских коллег с возможностями больницы для создания аналогичного центра в Узбекистане.
Начальник управления здравоохранения Ферганской области Примкулов Бобур Кахрамонович сообщил, что по приезде в Фергану они собираются обсудить проект по строительству подобной больницы с губернатором.
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Целью встречи было знакомство узбекских коллег с возможностями больницы для создания аналогичного центра в Узбекистане.
«Тот опыт, который мы приобрели здесь — бесценен. У нас уже сейчас с коллегами существуют договорённости, что приедут учиться студенты из Ферганы, мы туда поедем. Чем больше люди общаются, тем большим опытом они обмениваются», — сказала главный врач ДКЦ им. Рошаля Шаповаленко.
Начальник управления здравоохранения Ферганской области Примкулов Бобур Кахрамонович сообщил, что по приезде в Фергану они собираются обсудить проект по строительству подобной больницы с губернатором.
«А пока строители будут работать, я попросил Татьяну Владимировну отправить к нам специалистов на первый этап, чтобы они ознакомились тут со всем», — сказал Примкулов.В знак благодарности за тёплый приём гости подарили Татьяне Шаповаленко и Людмиле Болатаевой памятные подарки из Узбекистана.
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Дайана Хусинова