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Эндокринолог назвала разницу между двумя типами диабета и причинами их развития

Эндокринолог Шокур: с первым типом диабета придется подружиться на всю жизнь
Фото: iStock/Maya23K

Фото: iStock/Maya23K

Миллионы людей с диабетом ежедневно сталкиваются с трудностями в управлении своим состоянием. Лечение диабета часто фокусируется только на контроле за уровнем сахара в крови, оставляя пациентов наедине с другими проблемами.
Врач-эндокринолог, научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Светлана Шокур в беседе с «Радио 1» назвала принципиальную разницу между двумя типами диабета.

«Первый тип диабета развивается в результате нарушенной функции поджелудочной железы, когда она перестает вырабатывает инсулин, и получается так называемый абсолютный дефицит уровня инсулина в крови, в следствие чего глюкоза не усваивается организмом и повышается. Второй тип развивается в результате нарушения чувствительности тканей организма к инсулину, но функция поджелудочной железы сохраняется», — сказал она.



По ее словам, отличие первого и второго типа сахарного диабета также в том, что второй тип — приобретенный и являющийся следствием плохого образа жизни.

«Диабет второго типа имеет большую наследственность, но он возникает во второй половине жизни и связан с образом жизни человека. На его развития влияет избыточное потребление пищи, содержащей быстрые углеводы, жиры, что приводит к ожирению. Также курение или алкоголь, гиподинамия — когда люди мало двигаются. А первый тип возникает в первой половине жизни и не связан с образом жизни. Здесь мы должны понять что этот тип не болезнь, а то, с чем человек будет жизнь всю жизнь, как бы не изменил подход к проблеме, единственный метод лечения — инсулинотерапия», — объяснила эксперт.

Он добавила, что развитие сахарного диабета связано со многими факторами, один из которых — вирусная нагрузка.

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От отца к ребенку: Врач оценила риск передачи сахарного диабета по наследству
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15 ноября 2024, 12:36

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. Известно, что одна из причин его развития связана с наследственностью. Правда ли это?
Врач-эндокринолог, научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Светлана Шокур в беседе с «Радио 1» рассказала, как генетический фактор влияет на развитие сахарного диабета.

«Первый тип диабета имеет меньшую наследственность, а второй — большую. Но если человек с первым типом желает завести ребенка, то мы предупреждаем, что вероятность развития диабета у его ребенка составит от 2 до 6%. Если мужчина с первым типом диабета планирует завести ребенка, то риск развития диабета у его ребенка достигает 10%», — объяснила врач.
По ее словам, нужно узнать у своих родных про болезнь сахарным диабетом, чтобы понимать свою зону риска.

«Достаточно одной родственной линии, чтобы говорить про риск», — уточнила она.
Светлана Шокур напомнила, что основными симптомами сахарного диабета являются жажда, сухость во тру, сухость кожных покровов, обильное мочеиспускание, общая слабость.

Полную версию программы с врачом-эндокринологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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#болезнь
#врач
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Врачи из Клина помогли родить женщине с 10-сантиметровой миомой
15 ноября 2024, 11:42

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Клинскую больницу поступила 43-летняя женщина на позднем сроке беременности с осложнениями. Изначально у пациентки была диагностирована миома матки небольших размеров. Врачи решили продолжить наблюдение за патологией и не проводить операцию, так как это могло негативно сказаться на развитии плода, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сложность операции состояла в том, что миома располагалась по ребру матки, где находятся крупные сосуды. Наши опытные хирурги аккуратно удалили новообразование диаметром 10 см, не затронув сосуды. Нам удалось сохранить пациентке орган и в будущем при желании она вновь сможет стать мамой», - рассказала заведующая роддомом Клинской больницы Анна Самко.
Сейчас мать и ребёнок выписаны домой под амбулаторное наблюдение.

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#ребёнок
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#подмосковье
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У подмосковной пенсионерки из-за царапины выросла большая опухоль на веке
15 ноября 2024, 11:05

Фото: istockphoto.com/champpixs

Трёхсантиметровую опухоль удалили с нижнего века 93-летней женщины врачи офтальмологического отделения филиала №2 Балашихинской больницы, крупное новообразование могло появиться из-за царапины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка обратилась к врачам с жалобами на то, что опухоль часто воспаляется и болит, а глаз постоянно слезится.

«Причиной поражения кожи могла стать простая царапина. Со временем на месте долго не заживающей ранки образовалась корочка, которая начала интенсивно расти», — пояснили в областном Минздраве.
Отмечается, что опухоль разрасталась в течение двух лет.

«Новообразование плотной текстуры увеличилось в размере почти до трёх сантиметров, уходя корешком вглубь кожи. Пациентке назначили хирургическое лечение под большим увеличением операционного микроскопа. Операция прошла под местной анестезией», — рассказал офтальмохирург Балашихинской больницы Александр Серпутько.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он добавил, что удалённую опухоль отправили на гистологическое исследование. В зависимости от его результатов пациентке будет назначено дальнейшее лечение.

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#минздрав мо
#глаза
#балашиха
#здравоохранение
#медицина
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Высокотехнологичную медпомощь с начала года получили 53 тыс. жителей Подмосковья
14 ноября 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Количество высокотехнологичных операций, выполненных в больницах Московской области, увеличилось за год на 7%. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Максим Забелин.
Высокотехнологичные операции – медицинская помощь с применением высоких технологий для лечения сложных заболеваний. Сегодня такие вмешательства выполняют в 38 медицинских организациях Подмосковья.
«Бесплатную высокотехнологичную медпомощь в больницах региона оказывают по 14 профилям - онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим. Пациенты, в том числе дети, получают оперативное лечение и консервативную терапию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. А всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тыс. пациентов», – отметил Забелин.
По данным подмосковного Минздрава, чаще всего в регионе проводят такие высокотехнологичные операции, как эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и так далее.

Высокотехнологичная медицинская помощь в подмосковных больницах оказывается бесплатно. Её назначает лечащий врач.

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#минздрав мо
#здравоохранение
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#операции
#больницы
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Стоматолог Тышкевич объяснила опасность раскалывающегося зуба
14 ноября 2024, 21:24

Фото: iStock/yourstockbank

Стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что раскалывающийся зуб опасен инфекциями и заражениями.
«Одним из самых больших рисков, связанных с трещинами в зубах, является возможность проглатывания осколка во время сна. Такой факт не следует недооценивать, поскольку он может стать причиной серьёзных проблем — от повреждения пищевода до угрожающей жизни ситуации, если фрагмент будет заблокирован в дыхательных путях», — добавила в беседе с NEWS.ru Тышкевич.

Специалист подчеркнула, что в случае откола части зуба или трещины на поверхности эмали надо немедленно обращаться к врачу.

Ранее Наталья Тышкевич говорила, что рак челюсти может грозить работникам горячих цехов.

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#здоровье
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Донорскую кровь сдали более 80 студентов и преподавателей областного медколледжа
14 ноября 2024, 16:18

Фото? пресс-служба Минздрава МО

Выездная донорская акция состоялась в Красногорском и Мытищинском филиалах Московского областного медицинского колледжа, кровь сдали более 80 будущих медиков и их преподавателей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Я всегда стараюсь принимать участие в акциях, связанных с донорством. Донор — это почетно, и многие ребята, с которыми я общаюсь, регулярно сдают кровь», — рассказала студентка третьего курса Ирина.
День донора в филиалах медколледжа провели специалисты выездной бригады Московского областного центра крови.

В областном Минздраве напомнили, что сдача крови не только помогает спасать чужие жизни, но и укрепляет здоровье самого донора: повышает иммунитет, делает более устойчивым к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, а также благотворно влияет на состояние психики.

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#подмосковье
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Врачи Детского центра вернули девочке потерянное из-за диабета зрение
14 ноября 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского клинического центра им. Рошаля восстановили зрение девочке, потерявшей его из-за сахарного диабета. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику в Красногорске поступила 12-летняя девочка с жалобами на снижение зрения. Диагностика выявила у нее набухающую катаракту. Хрусталики глаз ребёнка стали мутным и увеличились. Был риск их разрыва и полной потери зрения. Заболевание началось из-за осложнений сахарного диабета первого типа.

Врачи удалили поврежденный хрусталик в одном глазу с применением высокотехнологичного микрохирургического оборудования и заменили его искусственным.
«Это первая микрохирургическая операция в центре, выполненная по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна. Новый хрусталик помещается в глаз в сложенном виде, а затем раскрывается сам, как бутон. Сразу после операции зрение ребенка восстановилось до 70% и ещё улучшится. Второй глаз прооперируем после стабилизации зрения в первом», – рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.
Как отметили специалисты, операция решила проблему ребёнка со зрением, и повторного хирургического вмешательств по мере взросления не понадобится.

Сейчас школьница чувствует себя хорошо и готовится к выписке. После возвращения домой она сможет вернуться к обычной жизни.

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#московская область
#красногорск
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Диетолог Дианова объяснила пользу повышения налога на сладкую газировку
14 ноября 2024, 16:03

Фото: iStock/champpixs

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова поддержала повышение налога на сахаросодержащие газированные напитки, поскольку такая мера может спасти население от сахарного диабета и ожирения.
«Я за то, чтобы налог повышали, и чтобы это было одним из инструментов работы по снижению сахарного диабета и ожирения в России. Один из самых простых инструментов – сказать людям не пить эти напитки. Но они все равно будут их пить. Другой инструмент – повысить их стоимость. Часть людей начнёт экономить, подростки начнут думать «не могу купить, не буду». Это имеет колоссальное значение», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

А эндокринолог Ольга Махрова развеяла миф, согласно которому сахарный диабет грозит лишь людям с лишним весом, поэтому худым можно не беспокоиться за своё здоровье в этом плане. Специалист отметила, что это далеко не так.

«Этот миф возник не на пустом месте, но действительности не соответствует. Сахарный диабет бывает двух типов. Аутоиммунное заболевание, при котором в организме не вырабатывается инсулин, называется диабетом 1-го типа. Его часто диагностируют у детей и подростков, с лишним весом он не связан. Другая форма диабета — диабет 2-го типа, и вот он как раз нередко возникает у людей с избыточной массой тела», — пояснила в беседе с RT специалист.

Ранее эндокринолог Ольга Юрова заявила, что в некоторых случаях нейролептики и антидепрессанты могут спровоцировать диабет.

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#питание
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Подмосковные врачи спасли ногу дачника, намотанную на мотокультиватор
14 ноября 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы прооперировали мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 74-летний пациент в тяжёлом состоянии с ногой, буквально намотанной на плуг мотокультиватора. Он получил травму, занимаясь вспашкой земли на дачном участке. Нога попала во вращающийся механизм.

Диагностика установила открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением отломков, рваную рану бедра и обширную лоскутную рану левой голени. В больницу дачника доставили вместе с плугом культиватора. При этом нога была холодной и посиневшей, так как кровь в неё не поступала. Было решено проводить срочную операцию.
«Мы промыли раны и закрепили отломки костей правой голени в анатомически правильном положении аппаратом внешней фиксации. Восстановили кровоток. После хирургического вмешательства провели противовоспалительную терапию, чтобы началось заживления ран. Затем выполнили второй этап оперативного лечения – остеосинтез. Закрепили кости правой голени титановой пластиной, установив её через маленький разрез. В результате смогли сохранить двигательную функцию ноги», – рассказал врач-травматолог-ортопед Игорь Кучерявый.
Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение. Реабилитацию он будет проходить в поликлинике.

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