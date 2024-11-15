Эндокринолог назвала разницу между двумя типами диабета и причинами их развития

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Миллионы людей с диабетом ежедневно сталкиваются с трудностями в управлении своим состоянием. Лечение диабета часто фокусируется только на контроле за уровнем сахара в крови, оставляя пациентов наедине с другими проблемами.
Врач-эндокринолог, научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Светлана Шокур в беседе с «Радио 1» назвала принципиальную разницу между двумя типами диабета.
По ее словам, отличие первого и второго типа сахарного диабета также в том, что второй тип — приобретенный и являющийся следствием плохого образа жизни.
Он добавила, что развитие сахарного диабета связано со многими факторами, один из которых — вирусная нагрузка.
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«Первый тип диабета развивается в результате нарушенной функции поджелудочной железы, когда она перестает вырабатывает инсулин, и получается так называемый абсолютный дефицит уровня инсулина в крови, в следствие чего глюкоза не усваивается организмом и повышается. Второй тип развивается в результате нарушения чувствительности тканей организма к инсулину, но функция поджелудочной железы сохраняется», — сказал она.
По ее словам, отличие первого и второго типа сахарного диабета также в том, что второй тип — приобретенный и являющийся следствием плохого образа жизни.
«Диабет второго типа имеет большую наследственность, но он возникает во второй половине жизни и связан с образом жизни человека. На его развития влияет избыточное потребление пищи, содержащей быстрые углеводы, жиры, что приводит к ожирению. Также курение или алкоголь, гиподинамия — когда люди мало двигаются. А первый тип возникает в первой половине жизни и не связан с образом жизни. Здесь мы должны понять что этот тип не болезнь, а то, с чем человек будет жизнь всю жизнь, как бы не изменил подход к проблеме, единственный метод лечения — инсулинотерапия», — объяснила эксперт.
Он добавила, что развитие сахарного диабета связано со многими факторами, один из которых — вирусная нагрузка.
Полную версию программы с врачом-эндокринологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».
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Анастасия Бондарева