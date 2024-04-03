Педиатр Одинаева рассказала, как уберечь ребенка от укусов змеи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как предупредить укус змеи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области были замечены первые проснувшиеся змеи. Специалист поделилась, как обезопасить от нежелательных встреч с ними.
Врач также добавила, что при планируемых походах в лес следует одевать ребенка в плотную одежду и ботинки из кожи или резины.
Стоит отметить, что на портале «Детство» все желающие могут найти памятки о последовательности действий при укусах змей и другие ситуации.
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«В лесах Московской области вы чаще всего встретитесь с гадюкой, укус которой при неоказании помощи или неправильном лечении может привести к смерти. Во время опасности гадюка сворачивается в кольцо, угрожающе шипит и только потом совершает броски, во время которых кусается. Необходимо донести до ребенка: змеи не нападают просто так, а таким образом защищают свой «дом». Поэтому важно рассказать где обитают змеи, какие из них опасны и как избежать нападения», — отметила Нисо Одинаева.
Стоит отметить, что на портале «Детство» все желающие могут найти памятки о последовательности действий при укусах змей и другие ситуации.
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Мира Полтева