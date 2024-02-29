Депутат Куринный призвал лечить пациентов с редкими заболеваниями за счёт федерального бюджета

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Пациентов с редкими или орфанными заболеваниями необходимо передать в руки федерального бюджета. С таким предложением выступил зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.
«До 18 лет люди с орфанными заболеваниями лечатся за счёт фонда «Круга добра», где средств хватает. После 19 лет, если не продолжить терапию, за два – три года они могут прийти к инвалидности или опасному для жизни состоянию. Обеспечение лекарственными препаратами в регионах зависит от наличия финансов. Стоимость лечения таких пациентов значительная, и не все регионы могут себе это позволить. В результате возникают регулярные споры, подключается прокуратура, идут суды, и эти средства выгрызаются из небогатых региональных бюджетов», – пояснил Куринный в эфире Общественной службы новостей.По его мнению, главное решение проблемы – полная передача пациентов с орфанными заболеваниями на федеральный уровень с учётом того, что в «Круге добра» наблюдается профицит. Централизованно закупая препараты для таких пациентов, можно значительно уменьшить расходы госбюджета и перераспределять лекарства между регионами.
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Лора Луганская