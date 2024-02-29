Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 24 центрах амбулаторной онкопомощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В субботу, 2 марта, во всех центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья пройдёт Единый день открытых дверей. Проверить здоровье там сможет любой желающий старше 18 лет, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить онкологические заболевания. Это второе такое мероприятие с начала года. В первом Дне открытых дверей участвовали около 1 тысячи человек. Рассчитываем, что и в этот раз проверить здоровье придёт немало желающих. Пройти исследования, получить консультацию онколога и задать волнующие вопросы можно в эту субботу во всех 24 центрах амбулаторной онкопомощи», – уточнила Стригункова.Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в ЦАОПах можно будет пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, пройти диагностику новообразований кожи, сдать мазок на онкоцитологию шейки матки, а при наличии медицинских показаний – пройти КТ или рентгенографию органов грудной клетки.
Адреса ЦАОПов можно найти на сайте Министерства здравоохранения Московской области.
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