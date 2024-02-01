Дерматолог Хегай объяснила, почему важно защищать кожу от ультрафиолета

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Дерматолог Дзержинской больницы Ольга Хегай рассказывает о важности защиты кожи от ультрафиолета. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач подчеркнула, что злокачественные новообразования кожи являются распространенной патологией во всем мире.
Стоит отметить, что обязательно нужно обращаться к специалистам, если родинки без видимых причин стали расти и зудеть, менять цвет или форму, а также если на коже слизистой рта появились язвы.
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«Ваша кожа нуждается в защите от воздействия ультрафиолетового излучения даже зимой. Так как солнечные лучи не перестают быть активными, они вызывают фотостарение и нарушение пигментации. В период активного солнца обязательны к использованию средства с spf защитой. Зимой spf 15, весной и осенью spf 15-30, летом spf 30-50», – порекомендовала дерматолог поликлиники Ольга Хегай.
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Мира Полтева