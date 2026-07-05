Дерматолог рассказал, какие болезни можно принять за солнечный ожог

05 июля 2026, 11:19

Дерматолог Силин: солнечный ожог похож на фитофотодерматит и красную волчанку

Фото: iStock/Pridannikov

Солнечный ожог можно ошибочно принять за фитофотодерматит или проявления системной красной волчанки. Об этом RT сообщил ассистент кафедры дерматовенерологии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова Алексей Силин.