Дерматолог рассказал, какие болезни можно принять за солнечный ожог
Солнечный ожог можно ошибочно принять за фитофотодерматит или проявления системной красной волчанки. Об этом RT сообщил ассистент кафедры дерматовенерологии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова Алексей Силин.
Эксперт объяснил, что подобная путаница может возникать из-за того, что солнечный ожог проходит скрытые стадии развития. Он уточнил, что фитофотодерматит появляется после того, как ультрафиолетовые лучи воздействуют на кожу, которая до этого контактировала с соком борщевика, цитрусовых или петрушки. Это состояние характеризуется образованием пузырей с полосками и последующей стойкой гиперпигментацией, которая остается после воспаления.
Дерматолог указал, что под воздействием солнечного света может проявляться системная красная волчанка. В таких случаях на лице возникает характерная эритема, напоминающая форму бабочки, которая, в отличие от солнечного ожога, не ограничивается линией одежды. Силин посоветовал при появлении необычных покраснений на коже, особенно после пребывания на солнце, не пытаться самостоятельно ставить диагноз и обратиться за профессиональной медицинской помощью.
Читайте также: