Врач назвала ключевые показатели профилактики инсульта

25 июля 2026, 08:23

Врач Чудинская: Чтобы снизить риск инсульта, надо контролировать давление и вес

Фото: iStock/Tunatura

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, какие ключевые показатели нужно контролировать для профилактики инсульта. Об этом пишет «Лента.ру».