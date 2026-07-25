Врач назвала ключевые показатели профилактики инсульта
Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, какие ключевые показатели нужно контролировать для профилактики инсульта. Об этом пишет «Лента.ру».
Эксперт рекомендует внимательно следить за артериальным давлением и частотой пульса, чтобы уменьшить вероятность инсульта. Эти показатели нужно проверять регулярно. Также важно контролировать уровень сахара и «плохого» холестерина в крови. Невролог подчеркивает, что при наличии в анамнезе мерцательной аритмии, диабета, гипертонии или инсульта наблюдение за этими параметрами должно быть особенно тщательным.
Врач советует следить за массой тела для профилактики инсульта. Чтобы избежать лишнего веса, необходимо придерживаться сбалансированного питания, ограничить потребление алкоголя, обеспечивать достаточный сон, регулярно заниматься физической активностью и меньше сидеть.
Физическая активность улучшает состояние сосудов, помогает поддерживать нормальный вес, давление и уровень сахара в крови, что напрямую снижает риск инсульта. Ежедневная ходьба уже приносит пользу, но лучше сочетать её с умеренными аэробными нагрузками и силовыми упражнениями, подчеркнула Чудинская.
Читайте также: