«Старение кожи и ожоги»: Дерматолог предупредила об опасностях дешевых LED-масок
Дерматолог Мухина: дешевые LED-маски могут ускорить старение кожи
Дешевые LED-маски способны привести к ожогам и ускорить процесс старения кожи. Об этом предупредила врач-дерматолог Марият Мухина.
По словам эксперта, настоящая LED-терапия «будит» клетки, питает их энергией и делает так, чтобы кожа сама начала активно производить коллаген и эластин. Кроме того, процедура запускает производство особых белков, которые делают кожу упругой и подтянутой.
«Китайские аналоги LED-масок могут работать нестабильно, выдавая мощность не в том диапазоне или с перепадами. Это может привести к тому, что воздействие будет неравномерным, устройство будет перегреваться, а желаемый эффект стимуляции не будет достигнут», — отметила Мухина в разговоре с Life.ru.
Она подчеркнула, что использование несертифицированных устройств может привести к локальным ожогам, контактному дерматиту и перегреву кожи. Кроме того, не исключено развитие фотодерматитов, которые приведут к гиперпигментации и обострению кератоза.
Мухина пояснила, что широкое распространение некачественных масок происходит из-за их дешевизны, а также агрессивной рекламной кампании, которая обещает быстрый эффект от их использования. Также ощущения тепла и расслабления можно принять в качестве подтверждения омолаживающего эффекта и результативности средства.
«Иллюзия простоты и доступности: незамысловатый интерфейс формирует ложное впечатление, что профессиональная дерматология теперь доступна дома без лишних затрат», — заключила Мухина.