«Старение кожи и ожоги»: Дерматолог предупредила об опасностях дешевых LED-масок

10 февраля 2026, 21:56

Дерматолог Мухина: дешевые LED-маски могут ускорить старение кожи

Фото: iStock/Andrei Orlov

Дешевые LED-маски способны привести к ожогам и ускорить процесс старения кожи. Об этом предупредила врач-дерматолог Марият Мухина.





По словам эксперта, настоящая LED-терапия «будит» клетки, питает их энергией и делает так, чтобы кожа сама начала активно производить коллаген и эластин. Кроме того, процедура запускает производство особых белков, которые делают кожу упругой и подтянутой.





«Китайские аналоги LED-масок могут работать нестабильно, выдавая мощность не в том диапазоне или с перепадами. Это может привести к тому, что воздействие будет неравномерным, устройство будет перегреваться, а желаемый эффект стимуляции не будет достигнут», — отметила Мухина в разговоре с Life.ru.

«Иллюзия простоты и доступности: незамысловатый интерфейс формирует ложное впечатление, что профессиональная дерматология теперь доступна дома без лишних затрат», — заключила Мухина.