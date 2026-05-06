Дерматолог назвала витамины и продукты для здоровой кожи
Дерматолог Котова: При возрастных изменениях кожа нуждается в витамине C
Для поддержания здоровья кожи важны разные витамины и микроэлементы, а также чистая вода и разнообразное питание. Об этом рассказала дерматолог, косметолог Ирина Котова.
По ее словам, при возрастных изменениях кожа нуждается в железе, магнии, витамине C, а также в достаточном количестве белка в организме. При угревой сыпи необходим достаточный уровень витамина A. В случае сухости нужны омега-3 жирные кислоты и витамин C.
«Благотворно влияет на кожу сбалансированное и разнообразное питание. Зачастую бывает, что люди в погоне за правильным питанием едят одно и то же. И это тоже не приводит к красоте», — отметила Котова в разговоре с RT.
Также для кожи полезны простая вода и зеленый чай, сложные углеводы, животный белок и клетчатка. При этом сладости и молоко могут привести к воспалениям на коже, а копчености, маринады, алкоголь и острая еда особенно противопоказаны при куперозе и розацеа.