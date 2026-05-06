Дерматолог назвала витамины и продукты для здоровой кожи

06 мая 2026, 19:09

Дерматолог Котова: При возрастных изменениях кожа нуждается в витамине C

Фото: iStock/brizmaker

Для поддержания здоровья кожи важны разные витамины и микроэлементы, а также чистая вода и разнообразное питание. Об этом рассказала дерматолог, косметолог Ирина Котова.





По ее словам, при возрастных изменениях кожа нуждается в железе, магнии, витамине C, а также в достаточном количестве белка в организме. При угревой сыпи необходим достаточный уровень витамина A. В случае сухости нужны омега-3 жирные кислоты и витамин C.





«Благотворно влияет на кожу сбалансированное и разнообразное питание. Зачастую бывает, что люди в погоне за правильным питанием едят одно и то же. И это тоже не приводит к красоте», — отметила Котова в разговоре с RT.