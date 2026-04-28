Косметолог развеяла миф об эффективности пептидов для зрелой кожи
Косметолог Васильева: Пептиды не обеспечивают выраженного лифтинг-эффекта
Пептиды не являются основным средством омоложения кожи, для лучшего результата необходимо использовать комплексный подход. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева.
Она напомнила, что с возрастом в коже уменьшается толщина дермы, снижается уровень коллагена и эластина. Многие воспринимают пептиды в качестве основного средства омоложения, однако это не так. В зрелом возрасте для ухода важен комплексный подход, учитывающий все уровни изменений.
«Большинство пептидов в косметических средствах воздействуют преимущественно на эпидермис. Они способны улучшать увлажнение и общее состояние кожи, но не обеспечивают выраженного лифтинг-эффекта. При этом современные формулы могут давать легкий подтягивающий эффект за счет воздействия на микроволокна мышц», — отметила Васильева в разговоре с «Известиями».
По словам косметолога, заметного результата можно добиться только в сочетании грамотного домашнего ухода с аппаратными и инъекционными процедурами. При выборе средств необходимо учитывать индивидуальные особенности кожи, поэтому Васильева порекомендовала обратиться для этого к специалисту.