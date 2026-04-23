Косметолог предупредила о синдроме весенней кожи после зимы

23 апреля 2026, 12:52

Косметолог Скоромная: После зимы может возникнуть синдром весенней кожи

Фото: iStock/Valeriia Mitriakova

После зимы, сухого воздуха от батарей, ветра и перепадов температур кожа человека теряет свою защиту — гидролипидную мантию. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог Елена Скоромная.





По ее словам, это состояние является сезонным и имеет название «синдром весенней кожи». Оно проявляется чувством стянутости и сухости, шелушением за ушами и на крыльях носа, а также землисто-серым цветом лица из-за застоя лимфы.





«Основные изменения: замедляется микрокровоснабжение, отсюда серый цвет кожи, снижается активность ферментов, отвечающих за отшелушивание. В результате возникают гиперкератоз, тусклость, плотные шелушения», — объяснила Скоромная в разговоре с VSE42.Ru.