Косметолог предупредила о синдроме весенней кожи после зимы

Косметолог Скоромная: После зимы может возникнуть синдром весенней кожи
Фото: iStock/Valeriia Mitriakova

После зимы, сухого воздуха от батарей, ветра и перепадов температур кожа человека теряет свою защиту — гидролипидную мантию. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог Елена Скоромная.



По ее словам, это состояние является сезонным и имеет название «синдром весенней кожи». Оно проявляется чувством стянутости и сухости, шелушением за ушами и на крыльях носа, а также землисто-серым цветом лица из-за застоя лимфы.

«Основные изменения: замедляется микрокровоснабжение, отсюда серый цвет кожи, снижается активность ферментов, отвечающих за отшелушивание. В результате возникают гиперкератоз, тусклость, плотные шелушения», — объяснила Скоромная в разговоре с VSE42.Ru.

Она добавила, что проблему усугубляют весенний ветер и первые солнечные лучи, которые становятся агрессивным фактором на фоне истонченного поверхностного слоя кожи.
Элина Позднякова

