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Дерматолог предупредила об опасности мытья в ржавой воде

Дерматолог Жовтан: мытье в ржавой воде грозит сухостью и раздражением
Фото: iStock/KariHoglund

После плановых отключений горячей воды обычно она остается «ржавой» некоторое время. И мыться под ней не стоит. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан.



Кратковременное взаимодействие кожи с ржавой водой не представляет серьёзной опасности, но может существенно сказаться на её внешнем состоянии. Чаще всего возникают сухость и раздражение. Жовтан объясняет, что частицы ржавчины повреждают защитный барьер кожи, что приводит к шелушению и зуду.

Людям с хроническими кожными проблемами, такими как экзема или атопический дерматит, следует быть особенно внимательными. Им лучше избегать контакта с ржавой водой, так как это может спровоцировать ухудшение состояния, добавила дерматолог.

Екатерина Коршунова

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