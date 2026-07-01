Дерматолог предупредила об опасности мытья в ржавой воде

01 июля 2026, 09:12

Дерматолог Жовтан: мытье в ржавой воде грозит сухостью и раздражением

Фото: iStock/KariHoglund

После плановых отключений горячей воды обычно она остается «ржавой» некоторое время. И мыться под ней не стоит. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан.