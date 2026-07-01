Дерматолог предупредила об опасности мытья в ржавой воде
После плановых отключений горячей воды обычно она остается «ржавой» некоторое время. И мыться под ней не стоит. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан.
Кратковременное взаимодействие кожи с ржавой водой не представляет серьёзной опасности, но может существенно сказаться на её внешнем состоянии. Чаще всего возникают сухость и раздражение. Жовтан объясняет, что частицы ржавчины повреждают защитный барьер кожи, что приводит к шелушению и зуду.
Людям с хроническими кожными проблемами, такими как экзема или атопический дерматит, следует быть особенно внимательными. Им лучше избегать контакта с ржавой водой, так как это может спровоцировать ухудшение состояния, добавила дерматолог.
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