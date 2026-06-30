Не любящим воду людям назвали способы выпивать суточную норму

30 июня 2026, 19:49

Диетолог Лурейро: Не любящим воду людям стоит добавить в нее лимонную цедру

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Диетолог Рафаэль Лурейро заявил, что каждому человеку необходимо выпивать 35 миллилитров воды на один килограмм массы тела. В беседе с изданием Sapo медик посоветовал людям, которые ее не любят, способы добирать суточную норму.