Не любящим воду людям назвали способы выпивать суточную норму
Диетолог Рафаэль Лурейро заявил, что каждому человеку необходимо выпивать 35 миллилитров воды на один килограмм массы тела. В беседе с изданием Sapo медик посоветовал людям, которые ее не любят, способы добирать суточную норму.
Согласно мнению Лурейро, если человек не может выпить суточную норму воды из-за её вкуса, то следует добавить в воду мяту, лимон, замороженные ягоды или специи. Также можно заменить воду травяными или холодными чаями, но без сахара, подчеркнул врач.
Он также напомнил, что вода содержится во многих продуктах, таких как фрукты, овощи и ягоды. В течение дня можно употреблять арбуз, дыню, огурцы, цукини, помидоры или клубнику.
Если человек забывает пить воду, Лурейро рекомендует установить будильник и всегда иметь бутылку воды на видном месте. Для контроля за потреблением воды врач советует использовать прозрачную тару с миллилитровыми отметками.
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