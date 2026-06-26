Дерматолог предупредила об опасности злоупотребления кислотными пилингами
Косметолог Миронова: Пилинг без SPF может привести к раку кожи
Кислотные пилинги при отсутствии защиты от солнца увеличивают риски развития рака кожи. Об этом предупредила дерматолог и косметолог Василина Миронова.
В разговоре с изданием «Абзац» эксперт пояснила, что частые пилинги приводят к хроническому повреждению клеток кожи. Из-за этого нарушается процесс регенерации, поскольку организм вынужден постоянно восстанавливать поврежденные слои.
«Это также повышает чувствительность к УФ‑излучению. Агрессивные пилинги разрушают естественный липидный барьер кожи, снижая ее способность противостоять внешним агрессивным факторам. Злоупотребление пилингами не является прямой причиной онкологии, но может увеличить риск ее развития», — уточнила Миронова.
Она также предупредила, что при неправильном применении кислотного пилинга могут образоваться химические ожоги разной степени, поэтому делать их исключительно у квалифицированных специалистов с медицинским образованием.
Тем временем врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова в беседе с RT сообщила, что при росте, изменении формы или цвета родинки после ее травмирования необходимо срочно обратиться к врачу.
«Насторожить должен быстрый рост родинки, изменение цвета и формы, появление вкраплений, кровоточение, уплотнение, долгое заживление повреждения», — отметила специалист.
Омарова добавила, что эти изменения могут указывать на злокачественное перерождение новообразования. В этой связи стоит как можно быстрее попасть к врачу, поскольку меланома на ранних стадиях легче поддается лечению.