Дерматолог предупредила об опасности злоупотребления кислотными пилингами

26 июня 2026, 16:54

Косметолог Миронова: Пилинг без SPF может привести к раку кожи

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Кислотные пилинги при отсутствии защиты от солнца увеличивают риски развития рака кожи. Об этом предупредила дерматолог и косметолог Василина Миронова.





В разговоре с изданием «Абзац» эксперт пояснила, что частые пилинги приводят к хроническому повреждению клеток кожи. Из-за этого нарушается процесс регенерации, поскольку организм вынужден постоянно восстанавливать поврежденные слои.





«Это также повышает чувствительность к УФ‑излучению. Агрессивные пилинги разрушают естественный липидный барьер кожи, снижая ее способность противостоять внешним агрессивным факторам. Злоупотребление пилингами не является прямой причиной онкологии, но может увеличить риск ее развития», — уточнила Миронова.

«Насторожить должен быстрый рост родинки, изменение цвета и формы, появление вкраплений, кровоточение, уплотнение, долгое заживление повреждения», — отметила специалист.