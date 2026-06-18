Дерматологи предупредили о возможном вреде мочалок в душе

18 июня 2026, 08:51

Дерматолог Лайнам: использование мочалок в душе может навредить коже

Фото: iStock/VladK213

Дерматолог Кэти Лайнам предупредила, что мочалки и губки в душе могут навредить коже. По ее словам, такие предметы накапливают бактерии, если их редко моют или хранят во влажном месте. Об этом сообщает HuffPost.