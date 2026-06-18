Дерматологи предупредили о возможном вреде мочалок в душе
Дерматолог Кэти Лайнам предупредила, что мочалки и губки в душе могут навредить коже. По ее словам, такие предметы накапливают бактерии, если их редко моют или хранят во влажном месте. Об этом сообщает HuffPost.
Женщина рассказала, что советует многим пациентам с экземой, псориазом, чувствительной или зрелой кожей очищать тело руками. Она добавила, что особую осторожность стоит соблюдать людям со склонностью к акне, воспалениям и другим проблемам.
Дерматолог Лорен Талья поддержала этот совет. Она назвала мытье руками самым безопасным способом. По ее словам, так проще контролировать силу воздействия на кожу. Этот способ снижает риск переноса бактерий и лучше сохраняет естественный защитный барьер, особенно при повышенной чувствительности.
Ранее заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Прокопьев напомнил, что солнцезащитный крем нужно наносить каждый день, даже в пасмурную погоду. По его словам, SPF должен стать такой же привычкой, как чистка зубов, а цифры на упаковке показывают, как долго кожа может оставаться под солнцем без ожога. Врач также отметил, что опасные изменения возникают не только на открытых участках, но и между пальцами, на стопах, ладонях, за ушами и под ногтями.
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