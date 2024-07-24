Назван самый полезный вид массажа

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Дерматолог Наталия Жовтан заявила, что самым полезным видом массажа является общий.
По её словам, такая техника массажа оказывает благотворное влияние на мышцы всего организма, улучшает кровообращение, способствует восстановлению психоэмоционального состояния.
Она отметила, что разновидность массажа подбирается индивидуально в соответствии со здоровьем и потребностями человека.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Кристина Медведева заявила, что сезонность некоторых косметических процедур связана с солнечной активностью и агрессивностью ультрафиолетовых лучей, поэтому лазерные шлифовки и пилинги не стоит делать летом.
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«Существует несколько разновидностей исполнения массажа: ручной или аппаратный; видов массажа: лечебный, детский, спортивный, косметический, точечный, гигиенический. Также известны различные системы: европейская, восточная», — добавила в беседе с NEWS.ru Жовтан.
Она отметила, что разновидность массажа подбирается индивидуально в соответствии со здоровьем и потребностями человека.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Кристина Медведева заявила, что сезонность некоторых косметических процедур связана с солнечной активностью и агрессивностью ультрафиолетовых лучей, поэтому лазерные шлифовки и пилинги не стоит делать летом.
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Мелисса Тимофеева