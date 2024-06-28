Врач Айилчиева рассказала, как уберечь себя от теплового удара

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Врач- педиатр Серпуховской больницы Азиза Айилчиева дала советы, как уберечь себя от теплового удара. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Термометры вновь показывают высокие температуры, и жаркий летний зной вернулся в Москву и Подмосковье. Многим нравится такая погода, но стоит помнить о рисках для здоровья, связанных с высокой солнечной активностью.
Она отметила, что дети и пожилые люди наиболее подвержены риску теплового удара, а также люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.
Если человек получил тепловой удар, необходимо увести или унести пострадавшего в тень или в ближайшее прохладное помещение. Положите его на спину и приподнимите голову. Освободите пострадавшего от одежды, которая мешает нормальному дыханию.На лоб положите компресс из смоченного в холодной воде полотенца или салфетки. Также можно протирать тело пострадавшего холодной водой.
Если пострадавший без сознания, поднесите к его носу вату, смоченную нашатырным спиртом или уксусом.Если пострадавший в сознании, давайте ему небольшими порциями прохладную воду. Категорически запрещены сладкие газированные напитки, кофе и алкоголь.
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«Тепловое истощение может возникнуть, когда человек долго находится в условиях повышенной температуры и не получает достаточно жидкости. В таких случаях кожа покрывается холодным потом, возникает сильная слабость, головокружение и тошнота. Тепловой удар — более серьёзное состояние, которое развивается, когда организм не может охладиться, несмотря на потоотделение и другие физиологические механизмы», — подчеркнула педиатр.
Она отметила, что дети и пожилые люди наиболее подвержены риску теплового удара, а также люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.
«В пик солнечной активности не рекомендуется выходить на улицу. Лучше гулять до 10 утра или после 17:00. В остальное время дня лучше оставаться в помещении, где работает кондиционер или вентилятор. Плотные шторы на окнах задерживают 80% солнечных лучей, но необходимо также обеспечить хорошее проветривание», — поделилась Азиза Айилчиева.
Если человек получил тепловой удар, необходимо увести или унести пострадавшего в тень или в ближайшее прохладное помещение. Положите его на спину и приподнимите голову. Освободите пострадавшего от одежды, которая мешает нормальному дыханию.На лоб положите компресс из смоченного в холодной воде полотенца или салфетки. Также можно протирать тело пострадавшего холодной водой.
Если пострадавший без сознания, поднесите к его носу вату, смоченную нашатырным спиртом или уксусом.Если пострадавший в сознании, давайте ему небольшими порциями прохладную воду. Категорически запрещены сладкие газированные напитки, кофе и алкоголь.
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Мира Полтева