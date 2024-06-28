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Врач Айилчиева рассказала, как уберечь себя от теплового удара

28 июня 2024, 13:31
Фото: istockphoto / Halfpoint

Фото: istockphoto / Halfpoint

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Врач- педиатр Серпуховской больницы Азиза Айилчиева дала советы, как уберечь себя от теплового удара. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Термометры вновь показывают высокие температуры, и жаркий летний зной вернулся в Москву и Подмосковье. Многим нравится такая погода, но стоит помнить о рисках для здоровья, связанных с высокой солнечной активностью.

«Тепловое истощение может возникнуть, когда человек долго находится в условиях повышенной температуры и не получает достаточно жидкости. В таких случаях кожа покрывается холодным потом, возникает сильная слабость, головокружение и тошнота. Тепловой удар — более серьёзное состояние, которое развивается, когда организм не может охладиться, несмотря на потоотделение и другие физиологические механизмы», — подчеркнула педиатр.



Она отметила, что дети и пожилые люди наиболее подвержены риску теплового удара, а также люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

«В пик солнечной активности не рекомендуется выходить на улицу. Лучше гулять до 10 утра или после 17:00. В остальное время дня лучше оставаться в помещении, где работает кондиционер или вентилятор. Плотные шторы на окнах задерживают 80% солнечных лучей, но необходимо также обеспечить хорошее проветривание», — поделилась Азиза Айилчиева.

Если человек получил тепловой удар, необходимо увести или унести пострадавшего в тень или в ближайшее прохладное помещение. Положите его на спину и приподнимите голову. Освободите пострадавшего от одежды, которая мешает нормальному дыханию.На лоб положите компресс из смоченного в холодной воде полотенца или салфетки. Также можно протирать тело пострадавшего холодной водой.

Если пострадавший без сознания, поднесите к его носу вату, смоченную нашатырным спиртом или уксусом.Если пострадавший в сознании, давайте ему небольшими порциями прохладную воду. Категорически запрещены сладкие газированные напитки, кофе и алкоголь.

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#дети
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#удар
Инструктор Идуш призвала не тренироваться при температуре выше 30
28 июня 2024, 14:05

Фото: Istockphoto / Maridav

Тренировки на улице в 30-градусной жару могут вызвать обезвоживание и привести к тепловому удару. Об этом предупредила профессиональный тренер, вице-чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России Иванна Идуш.
«Заниматься на улице не рекомендуется, когда температура превышает 30 градусов. Организм быстро обезвоживается из-за потери жидкости через потоотделение. Это может привести к тепловому удару, солнечному ожогу и другим серьёзным проблемам. Лучше всего тренироваться утром или вечером, когда температура и влажность ниже», – сказала Идуш Агентству городских новостей «Москва».
По её словам, при жаре особенно опасны интенсивный бег и высокие прыжки.

Как подчеркнула Идуш, лучше заниматься в тени и выбирать одежду из дышащих материалов. Необходимо брать с собой воду и использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.

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#здоровье
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В выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 34 парках
28 июня 2024, 12:47

Фото: iStock/stockimagesbank

Акцию по проверке здоровья проведут в ближайшие выходные — 29 и 30 июня — в 34 парках Московской области, пройти медосмотр смогут все желающие, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала лета выездные бригады врачей работают по выходным в городских парках области. В ходе такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. Благодаря акции жители могут совместить прогулку в парке с заботой о своем здоровье», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Для того, чтобы пройти медицинский осмотр в парке, нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье начался приём заявок на соискание медицинской премии
28 июня 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём заявок на соискание профессиональной премии для медиков «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Основная задача премии – поддержка опытных медицинских специалистов, которые на протяжении длительного времени работают в наших медучреждениях», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в этом перечень специальностей претендентов на премию расширили на семь позиций. Теперь в список вошли гематологи, детские кардиологи и ряд других специалистов.

Заявки в номинации «Подмосковный врач» принимаются с 20 июня до 15 июля, в номинациях «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» — с 1 июля до 15 августа. Далее претендентов ждёт конкурсный отбор, в ходе которого нужно будет пройти испытания по теории, практике и решению ситуационных задач.

Победители получат выплату в размере от 120 до 180 тысяч рублей.

Полная информация о конкурсе размещена на сайте подмосковного Минздрава.

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#медицина
#здравоохранение
#конкурс
#минздрав мо
#московская область
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Госдума планирует сократить допустимые сроки прерывания беременности
РИА Новости: в Госдуме хотят сократить срок прерывания беременности
28 июня 2024, 12:10

Фото: IStock/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву РФ рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Об этом говорится в письменных рекомендациях, попавших в распоряжение РИА Новости.
Также предполагается внести изменения в законодательство, согласно которым беременность, наступившая вследствие изнасилования, станет социальным основанием для аборта.

Ранее телеканал 360 сообщал о разработке закона, который отменит проведение процедуры аборта в частных клиниках.

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#изнасилование
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В больницы Подмосковья поступило 12 рентген-аппаратов С-дуга
28 июня 2024, 11:35

Фото: пресс-служба правительства МО

С начала года медучреждения Московской области получили 12 новых рентген-аппаратов С-дуга, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Модернизация здравоохранения – одна из наших приоритетных задач. Мы строим современные поликлиники и больницы, проводим «перезагрузку» действующих медучреждений, капитально ремонтируем старые здания, привлекаем квалифицированных врачей. Ещё одно важное направление работы – обновление медицинского оборудования. (…) Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга, до конца 2024-го поставим еще девять», — сказал Андрей Воробьёв.
Рентген-аппараты С-дуга позволяют получать чёткое изображение под любым углом и выводить его на монитор в онлайн-режиме, поэтому может эффективно применяться не только на этапе диагностики, но и в ходе операции, так как для получения снимка нет необходимости менять положение тела пациента. Кроме того, лучевая нагрузка на пациента при использовании цифрового аппарата С-дуга значительно меньше, чем от рентгенов предыдущего поколения.

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Нарколог Холдин назвал признаки того, что ребёнок принимает запрещённые вещества

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#медицинское оборудование
#андрей воробьёв
#медицина
#здравоохранение
#московская область
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Нарколог Холдин назвал признаки того, что ребёнок принимает запрещённые вещества
28 июня 2024, 10:58

Фото: iStock/Motortion

Летние каникулы — это время, когда дети часто предоставлены сами себе, поэтому возрастает риск, что ребёнок попробует наркотики. О том, какие особенности в поведении ребёнка должны насторожить родителей, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Главный признак того, что ребёнок начал употреблять наркотики, это несвойственное ему ранее поведение. Например, повышенный аппетит или потеря интереса к еде. Или состояние апатии, которое может резко смениться активностью или раздражением», — сказал Холдин.
Он добавил, что особое внимание нужно обратить на глаза ребёнка.

«Признаками употребления наркотиков могут быть расширенные или сильно суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза», — пояснил Холдин.
Кроме того, подозрительно, если ребёнок всячески скрывает, что у него появились новые друзья и уклоняется от разговора о своей компании.

Нарколог подчеркнул, что если факт употребления наркотиков подтвердиться, не надо устраивать ребёнку скандал, угрожать или запугивать. Родители должны взять себя в руки и поговорить с ребёнком спокойно. Нужно объяснить ему, как наркотики могут разрушить его здоровье и будущее. И как можно скорее обратиться к специалистам.

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#наркотики
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#минздрав мо
#московская область
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Россиянам дали совет, как преодолеть страх стать донором
27 июня 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Чтобы преодолеть страх и стать донором, можно для начала прийти на акцию по переливанию крови.
Такой совет дала руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.
«Если вам страшно, вы можете принять участие в акции по переливанию крови. Например, студенты могут посетить дни донора, которые регулярно проводятся в их вузе. Приходить с друзьями или единомышленниками всегда легче, чем одному. На дне донора вы обязательно почувствуете поддержку со стороны однокурсников, волонтёров. Это будет не страшно, а даже радостно», – сказала Грязнова, слова которого приводит издание argumenti.ru.
Она добавила, что, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что сейчас институт донорства в России развит очень хорошо.

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#донорская кровь
#здоровье
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Диетолог Королёва назвала единственный способ навсегда сбросить лишний вес
27 июня 2024, 21:09

Фото: Istockphoto / karandaev

Существует только один эффективный способ расстаться с лишними килограммами – совмещать дефицит калорий с физическими нагрузками. Об этом заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Остальные способы похудеть, по её словам, не работают.
«Потеря веса при таком подходе будет достаточно медленной, и достижение желаемого результата потребует времени. Но это самая эффективная программа снижения веса и оздоровления организма, которая действительно помогает его сбросить и избавиться от лишнего жира на продолжительное время. Причём именно физические нагрузки играют ключевую роль в избавлении от лишних отложений», – сказала эксперт Общественной Службе Новостей.
Она порекомендовала не доверять диетам и методам, которые обещают немедленный или быстрый результат. Они противоречат научному принципу обмена веществ в организме и являются потенциально опасными.

Быстрая потеря веса при экстремальных «голодных» программах питания, как правило, обусловлена не столько сжиганием жира, сколько потерей мышечной массы, заметила Королёва.

Главная проблема – в том, что человек не сможет постоянно сидеть на ограничительной диете и рано или поздно вернётся к привычному пищевому поведению. Тогда все потерянные килограммы вернутся назад.

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Психолог Мизерная раскрыла механизм влияния стресса на здоровье
27 июня 2024, 20:00

Фото: Istockphoto / Ivan-balvan

Стресс, независимо от природы возникновения, оказывает серьёзное воздействие на все системы организма человека. Об этом сообщила психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.
По её словам, в стрессовых ситуациях человек подвергается сильному напряжению и давлению, происходит мощный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы и всего организма в целом.
«Нарушается сон, наступает общая утомляемость организма, проявляются высыпания на теле, могут ломаться ногти и выпадать волосы. Кроме того, происходят нарушение пищевого поведения и гормональные сбои, обостряются гипертонические заболевания, может повыситься артериальное давление, открывается или обостряется язвенная болезнь желудка или гастрит», – рассказала Мизерная «Вечерней Москве».
Помимо этого, отметила она, у человека возникают сильные головные боли, в том числе мигрени, нарушается работа эндокринной системы. Можно также отметить упадок сил, эмоциональную неустойчивость, раздражительность, депрессию и невроз.

При длительном стрессовом воздействии на организм у человека могут развиться более серьезные хронические заболевания, предупредила специалист.

Мизерная призвала помнить, что стрессовые ситуации – это часть жизни, и нельзя позволять им взять всю её под свой контроль.

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