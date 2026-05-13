Дерматолог раскрыла, вызывают ли антиперспиранты рак

13 мая 2026, 18:46

Дерматолог Миронова: Алюминий из антиперспирантов не вызывает рак

Регулярное использование антиперспирантов не способно спровоцировать развитие онкологии из-за содержания в них солей алюминия. Об этом сообщила дерматолог, косметолог Василина Миронова.





Она объяснила, что хлорид алюминия или циркония алюминия добавляют в эти средства для сужения потовых протоков и сокращения количества выделяемого пота. Эти компоненты не накапливаются и не закупоривают поры на постоянной основе, а действуют временно лишь на поверхности кожи.





«То есть, даже если небольшое количество солей алюминия абсорбирует кожу, оно не проникает в глубокие ткани и тем более не достигает лимфатических узлов, где, согласно гипотезам, мог бы концентрироваться канцерогенный эффект», — уточнила Миронова в разговоре с изданием «Абзац».