Врач рассказала, как отличить нормальную забывчивость от опасных симптомов
Забыть, зачем зашел в комнату, или не сразу вспомнить имя нового знакомого может каждый. Но бытовая забывчивость становится тревожным признаком, когда начинает менять привычную жизнь человека. Об этом сообщила «Газете.Ru» невролог, рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева.
Медик подчеркнула, что опасность могут таить ситуации, которые на первый взгляд объясняются усталостью, возрастом или рассеянностью. Например, человек через несколько минут снова интересуется, когда приедет сын или что будет на ужин, хотя ему уже дали ответ.
Невролог считает тревожным сигналом, если человек вдруг утрачивает привычные бытовые навыки. Ранее он спокойно готовил еду, пользовался плитой или микроволновой печью, а теперь путается в простых действиях, забывает последовательность шагов и может, например, насыпать соль в чай. Также может измениться и поведение человека: он может отказаться от хобби или перестать звонить друзьям. Это связано не с плохим настроением, а с трудностями в выполнении привычных действий.
При появлении таких симптомов Мамадалиева рекомендует обратиться к врачу — терапевту или неврологу.
Читайте также: