Врач рассказала, как отличить нормальную забывчивость от опасных симптомов

05 июля 2026, 08:46

Невролог Мамадалиева: забыть имя — норма, а путаница с плитой — нет

Фото: iStock/Ekaterina Chizhevskaya

Забыть, зачем зашел в комнату, или не сразу вспомнить имя нового знакомого может каждый. Но бытовая забывчивость становится тревожным признаком, когда начинает менять привычную жизнь человека. Об этом сообщила «Газете.Ru» невролог, рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева.