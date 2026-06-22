Дерматолог рассказала о правилах загара для людей с веснушками

22 июня 2026, 19:06

Дерматолог Петросова: людям с веснушками нельзя загорать без SPF

Фото: iStock/Ridofranz

Кожа у людей с веснушками менее устойчива к ультрафиолету. Об этом напомнила врач-дерматолог Инна Петросова.





По ее словам, веснушки являются реакцией кожи на солнце у людей с определенным типом пигментации. Чаще всего они встречаются у рыжеволосых людей. Эксперт призвала никогда не загорать без защиты, поскольку такой типаж быстрее обгорает и дольше восстанавливается.





«Прежде всего у веснушчатого человека низкая или умеренная фотозащитная способность кожи. То есть кожа менее устойчива к ультрафиолету, чем у других людей. Таким людям я рекомендую, во-первых, регулярно использовать SPF — это не косметика, это защита», — отметила Петросова в разговоре с изданием «Абзац».

«В результате на поверхности кожи создается влажная и теплая среда, которая способствует раздражению и размножению микроорганизмов, а также мешает терморегуляции. Для головных уборов это особенно актуально, ведь главная их задача — именно защита от перегрева», — пояснила врач.