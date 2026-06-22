Дерматолог рассказала о правилах загара для людей с веснушками
Дерматолог Петросова: людям с веснушками нельзя загорать без SPF
Кожа у людей с веснушками менее устойчива к ультрафиолету. Об этом напомнила врач-дерматолог Инна Петросова.
По ее словам, веснушки являются реакцией кожи на солнце у людей с определенным типом пигментации. Чаще всего они встречаются у рыжеволосых людей. Эксперт призвала никогда не загорать без защиты, поскольку такой типаж быстрее обгорает и дольше восстанавливается.
«Прежде всего у веснушчатого человека низкая или умеренная фотозащитная способность кожи. То есть кожа менее устойчива к ультрафиолету, чем у других людей. Таким людям я рекомендую, во-первых, регулярно использовать SPF — это не косметика, это защита», — отметила Петросова в разговоре с изданием «Абзац».
Она также порекомендовала ежегодно посещать дерматолога, особенно в случае появления ассиметричных пятен с неровными краями.
В свою очередь врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская сообщила в беседе с RT, что в жару синтетические материалы могут доставлять дискомфорт и вредить здоровью, поскольку они не пропускают воздух и препятствуют испарению пота.
«В результате на поверхности кожи создается влажная и теплая среда, которая способствует раздражению и размножению микроорганизмов, а также мешает терморегуляции. Для головных уборов это особенно актуально, ведь главная их задача — именно защита от перегрева», — пояснила врач.
В жаркую погоду Демьяновская посоветовала выбирать свободную одежду из хлопка или льна. Натуральные материалы способствуют естественному испарению влаги, помогают поддерживать оптимальную температуру тела и уменьшают вероятность появления кожных раздражений, заключила специалист.