Дерматолог Скорогудаева рекомендовала использовать жирные кремы для кожи зимой

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Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что зимой кожу от сухости и испарения влаги можно спасти с помощью жирных плотных кремов.
«Есть плотные кремы, они называются обратные эмульсии. Они содержат не растительные, а более плотные масла, восковые фракции и насыщенные жирные кислоты. Их не очень любят, так как это жирные кремы, которые не впитываются. Эти кремы создают дополнительную плёнку на поверхности кожи, которая препятствует испарению воды. Так можно снять дискомфорт до того момента, когда кожа всё-таки привыкнет и сама построит более крепкий барьер, который не позволит воде испаряться», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Скорогудаева.
При этом, специалист отметила, что в таких кремах должны присутствовать витамины, регулирующие деятельность кожи.
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