Дерматолог Скорогудаева заявила об опасности выдавливания прыщей

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio
Дерматолог Ирина Скорогудаева заявила о том, что выдавливать прыщи опасно, поскольку это может привести к постакне.
«Эти элементы вообще лучше не трогать, потому что они очень глубокие. Вот почему они после себя оставляют рубцы – так называемые постакне. Там воспалительный процесс уходит глубоко, не только в дерму, но и в гиподерму – подкожно-жировую клетчатку», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Скорогудаева.
Также она отметила, что выдавливание прыщей может привести к тому, что всё содержимое может попасть в кровоток, что также опасно.
Читайте также:
Дерматолог Скорогудаева рекомендовала использовать жирные кремы для кожи зимой
Озвучена основная ошибка по уходу за кожей зимой
Врач Парфёнова опровергла миф о вреде бальзамов для губ зимой
Мелисса Тимофеева