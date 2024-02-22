Дерматолог Суворова рассказала о вреде ненатуральных тканей для кожи

Фото: istockphoto.com/Kostikova
«Так, нейлон, используемый в нижнем белье, иногда вызывает накопление статического электричества. Это может привести к ощущению зуда. Но при всём этом ткань абсолютно гигиенична, и в ней не размножаются бактерии», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Суворова.
Высокий процент полиэстера в ткани, добавила Суворова, также может привести к жесткости и неприятным ощущениям.
Читайте также:
Врач Гаджиева опровергла миф об источнике всех болезней
Подмосковный невролог Шведова рассказала, что вызывает приступы эпилепсии у ребёнка
Главный подмосковный невролог Сутормин: «Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления»