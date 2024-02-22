Врач Гаджиева опровергла миф об источнике всех болезней

«Есть множество различных патогенетических и биохимических механизмов развития болезни. Это различные аутоиммунные процессы, когда происходит саморазрушение организма, это генетические заболевания и многие другие. Просто в большинстве случаев стресс может осложнять ситуацию и ускорить процессы течения болезни», — пояснила в беседе с Газета.ру Гаджиева.
Она добавила, что, поскольку стресс является неотъемлемой частью жизни, его не следует подавлять, а лучше научится с ним справляться.
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