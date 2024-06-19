Россиянам назвали самые полезные продукты для сердца

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Чтобы поддержать здоровье сердца необходимо употреблять в пищу фрукты, овощи, орехи и жирную рыбу. Об этом рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.
«Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения. В дневном рационе должно быть не менее двух-трех порций фруктов (200 граммов) и столько же овощей», — рассказала Саламатина в беседе с «Газетой.Ru».
Она порекомендовала употреблять рыбу один-два раза в неделю. Лучше выбирать жирные сорта. Кроме того, полезно съедать 30 граммов несоленых орехов в день.
При этом необходимо ограничить употребление соли и исключить напитки с добавлением сахара, а углеводы получать из цельнозерновых продуктов и круп. Однако от алкоголя стоит оказаться вовсе.
Также Саламатина добавила, что умеренное употребление кофе (не более трёх-четырёх чашек в день) может благоприятно сказаться на здоровье.
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