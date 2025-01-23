Дерматовенеролог Бойко объяснила, почему не работают шампуни от выпадения волос

Шампунь от выпадения волос может подействовать совсем не так эффективно, как описывают в рекламе, или не подействовать вовсе. Причины этого объяснила дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) Ирина Бойко.
Она рассказала, что на выпадение волос влияет много различных факторов — от стресса и дефицита питательных средств до генетической предрасположенности, поэтому универсального лечения, помогающего абсолютно всем, быть не может.
Она подчеркнула, что в лечении выпадения волос важен комплексный подход, и специальный шампунь, хоть и может быть полезен как вспомогательное средство, не является единственным решением проблем.
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«При выпадении волос следует обратиться к специалисту. Он проведёт диагностику, определит причину и назначит индивидуальный план лечения. Он может включать в себя прием витаминов, лекарств, физиотерапевтические процедуры, а также рекомендации по уходу», — сказала Ирина Бойко.
Она подчеркнула, что в лечении выпадения волос важен комплексный подход, и специальный шампунь, хоть и может быть полезен как вспомогательное средство, не является единственным решением проблем.
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Лев Каштанов