Врач раскрыла, кому чаще всего грозят обморожения и переохлаждения

С обморожениями и переохлаждениями чаще всего сталкиваются пожилые люди, так как имеют сердечно-сосудистые патологии, меньший объем мышечной ткани и низкий метаболизм. Об этом заявила врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина, подчеркнув, что людям любого возраста не следует долго находиться на улице зимой.