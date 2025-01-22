Врач раскрыла, кому чаще всего грозят обморожения и переохлаждения

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С обморожениями и переохлаждениями чаще всего сталкиваются пожилые люди, так как имеют сердечно-сосудистые патологии, меньший объем мышечной ткани и низкий метаболизм. Об этом заявила врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина, подчеркнув, что людям любого возраста не следует долго находиться на улице зимой.
«Долго находиться на улице зимой Наталья Шарашкина не рекомендует – это может привести к переохлаждению и даже обморожению. Но даже в сильные морозы не стоит отказываться от выхода на свежий воздух. Но прогулки должны быть максимально короткими», — пишет «Петербургский дневник».Вместе с тем текущий январь в Москве уже претендует на звание самого теплого и самого бесснежного первого месяца зимы за всю историю наблюдений, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В беседе с АГН «Москва» синоптик отметила, что не было еще ни одного января в столице, когда не было снега.
«До конца января погода будет очень теплая, температура будет превышать норму на 7–8 градусов, поэтому прироста снега мы не ожидаем, а наоборот тот снег, который сейчас есть может растаять», — поделилась метеоролог.Читайте также:
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